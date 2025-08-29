إنزاجي يعلن غياب ميتروفيش وليوناردو عن القائمة المحلية للهلال

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، استبعاد الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو، من القائمة المحلية للفريق.

وأوضح إنزاجي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرياض في افتتاحية الدوري السعودي: "ليوناردو وميتروفيتش لن يشاركا في الدوري، شروط السن حالت دون الاستعانة بليوناردو. لدينا الحمدان ورديف، وهما جيدان وسيساعدننا في المباراة، ولدينا مالكوم وسالم على الطرفين، كذلك نونيز كمهاجم، والوضع مطمئن".

وأكمل مدرب الهلال "لا أشعر بالقلق، فلو أحصينا المهاجمين، مع لاعبي الأطراف، سنجد العدد جيدًا".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال أوروبا يحرم الهلال من ثيو هيرنانديز أمام الرياض لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم

ويلعب الهلال ضد الرياض مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وعن قدرات داروين نونيز، رد إنزاجي "داروين مهاجم جيد للغاية، وهو تأقلم معنا بصورة رائعة، فرديًّا وجماعيًّا، ويستطيع التسجيل والانطلاق في المساحات".

وأكمل "مع كل الفرق التي مثّلها، كان يسجّل، والعام الماضي، ظروفه كانت مختلفة، وأثَّرت فيه، لكن لدينا كل الثقة في ظهوره كما نتوقع وننتظر منه".

وكشف عن الاستعداد للموسم الجديد "اللاعبون حصلوا على فترة راحة مناسبة بعد كأس العالم للأندية، واستعددنا جيدًا للدوري من خلال معسكر ألمانيا، الذي كان ناجحًا وساعد اللاعبين".

كما أعلن غياب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للهلال عن مواجهة الرياض "ثيو لن يكون متاحًا بسبب الإيقاف لمباراة رسمية واحدة".

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الإيطالي يفيد بحرمان ثيو هيرنانديز من خوض أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد، بسبب عقوبة إيقاف مرحلة ضده من آخر ظهور له في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإيطالي سلم نسخة مماثلة من الخطاب إلى نادي الهلال لإعلامه بالعقوبة ذاتها.

ووجبت العقوبة على اللاعب نتيجة طرده خلال مباراة ميلان الإيطالي، على أرضه، مع ضيفه فينورد الهولندي في 18 فبراير الماضي، لحساب جولة الإياب من الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي الأبطال.

وأتم المدرب الإيطالي حديثه عن على البليهي الذي قرر الإبقاء عليه في صفوف الهلال: "البليهي جيد ويعمل بصورة رائعة معنا".

الدوري السعودي الهلال
نرشح لكم
ثنائية من صناعة الدوسري.. الهلال يستهل موسمه بالفوز الرياض ويحطم أرقاما جديدة رونالدو وجواو فيليكس على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي أرمينيا والمجر دوري أبطال أوروبا يحرم الهلال من ثيو هيرنانديز أمام الرياض مدرب أهلي جدة: استبعاد جالينو قرار انضباطي.. ولا أفرق بين اللاعب الأجنبي والسعودي حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(0) نيوم.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - حجازي ولاكازيت يقودان نيوم أمام أهلي جدة.. ومحرز أساسي
أخر الأخبار
القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز 16 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: أرسنال الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائية من صناعة الدوسري.. الهلال يستهل موسمه بالفوز الرياض ويحطم أرقاما جديدة ساعة | سعودي في الجول
قائمة الأهلي - تواجد طاهر وبن رمضان ضد بيراميدز.. وغياب إمام وعمر كمال ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الاتحاد (0)-(2) إنبي.. البنك (0)-(0) الجيش.. جووول الثاني ساعة | الدوري المصري
السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512260/إنزاجي-يعلن-غياب-ميتروفيش-وليوناردو-عن-القائمة-المحلية-للهلال