إنزاجي يعلن غياب ميتروفيش وليوناردو عن القائمة المحلية للهلال

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، استبعاد الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو، من القائمة المحلية للفريق.

وأوضح إنزاجي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرياض في افتتاحية الدوري السعودي: "ليوناردو وميتروفيتش لن يشاركا في الدوري، شروط السن حالت دون الاستعانة بليوناردو. لدينا الحمدان ورديف، وهما جيدان وسيساعدننا في المباراة، ولدينا مالكوم وسالم على الطرفين، كذلك نونيز كمهاجم، والوضع مطمئن".

وأكمل مدرب الهلال "لا أشعر بالقلق، فلو أحصينا المهاجمين، مع لاعبي الأطراف، سنجد العدد جيدًا".

ويلعب الهلال ضد الرياض مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وعن قدرات داروين نونيز، رد إنزاجي "داروين مهاجم جيد للغاية، وهو تأقلم معنا بصورة رائعة، فرديًّا وجماعيًّا، ويستطيع التسجيل والانطلاق في المساحات".

وأكمل "مع كل الفرق التي مثّلها، كان يسجّل، والعام الماضي، ظروفه كانت مختلفة، وأثَّرت فيه، لكن لدينا كل الثقة في ظهوره كما نتوقع وننتظر منه".

وكشف عن الاستعداد للموسم الجديد "اللاعبون حصلوا على فترة راحة مناسبة بعد كأس العالم للأندية، واستعددنا جيدًا للدوري من خلال معسكر ألمانيا، الذي كان ناجحًا وساعد اللاعبين".

كما أعلن غياب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للهلال عن مواجهة الرياض "ثيو لن يكون متاحًا بسبب الإيقاف لمباراة رسمية واحدة".

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الإيطالي يفيد بحرمان ثيو هيرنانديز من خوض أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد، بسبب عقوبة إيقاف مرحلة ضده من آخر ظهور له في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإيطالي سلم نسخة مماثلة من الخطاب إلى نادي الهلال لإعلامه بالعقوبة ذاتها.

ووجبت العقوبة على اللاعب نتيجة طرده خلال مباراة ميلان الإيطالي، على أرضه، مع ضيفه فينورد الهولندي في 18 فبراير الماضي، لحساب جولة الإياب من الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي الأبطال.

وأتم المدرب الإيطالي حديثه عن على البليهي الذي قرر الإبقاء عليه في صفوف الهلال: "البليهي جيد ويعمل بصورة رائعة معنا".