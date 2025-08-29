سلة - مدرب الاتحاد يكشف لـ في الجول أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية

كشف أحمد عمر المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري أسباب اعتذار ناديه عن عدم المشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية للأندية لكرة السلة يوم 25 سبتمبر المقبل.

وقال أحمد عمر مدرب نادي الاتحاد لكرة السلة لـ في الجول: "رفضت المشاركة في البطولة العربية، لأن موعد انطلاقها يوم 25 سبتمبر غير مناسب تمامًا، والفريق يعاني من غيابات عديدة".

وأضاف "أحمد عادل (دولا) أجرى عملية في الكتف وسيعود في ديسمبر، وياسر صالح خضع لجراحة الرباط الصليبي وسيعود في فبراير، وهيثم كمال سيعود منتصف سبتمبر. كما أن الثلاثي الدولي أنس أسامة وميدو وشوشة يحتاجون إلى راحة سلبية إجبارية".

وأتم "نستعد في الوقت الحالي بشكل جيد بوجود كيجو وعزب، لكن الفريق يحتاج إلى اكتمال صفوفه. الأمور المالية ليست عائقًا، والدليل أننا نسعى لإقامة معسكر في صربيا أو تركيا، ونسعى للتعاقد مع محترف أجنبي في مركز صانع الألعاب".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي قد أعلن تفاصيل تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط لموسم 2025–2026.

النظام الجديد لدوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط:

تقام مباريات الدوري الممتاز للرجال والسيدات والمرتبط تحت 18 سنة طبقا لنظام الموسم السابق، مع تعديل نقاط الفوز والهزيمة لفرق الرجال والمرتبط؛ لتصبح نقطتين للفائز ونقطة واحدة للمهزوم.

تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بناءً على ترتيب بطولة الممتاز للرجال والسيدات والمرتبط تحت 18 سنة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: من الأول إلى الثامن

الدور التمهيدي: يقام بين فرق المجموعة مباريات ذهاب وإياب للترتيب من الأول إلى الثامن على ملاعب الأندية.

مباريات الترتيب من السابع إلى العاشر

تقام بين الفريقين الحاصلين على المركز السابع والمركز العاشر، والفريقين الحاصلين على المركز الثامن والمركز التاسع مباريات بنظام Best Of 3، لتحديد المراكز من السابع إلى العاشر.

دور الثمانية

تلعب الفرق مباريات بنظام Best of 3، بحيث يتأهل الفريق الفائز في مباراتين. تقام المباراة الأولى والثالثة على ملاعب الفريق الأفضل في الترتيب، والمباراة الثانية على ملعب الفريق الآخر، وتحديد المباريات كالتالي:

مباراة رقم (1): الأول × الثامن

مباراة رقم (2): الثاني × السابع

مباراة رقم (3): الثالث × السادس

مباراة رقم (4): الرابع × الخامس

الدور قبل النهائي (Best Of 5)

مباراة رقم (5): فائز مباراة (1) × فائز مباراة (4)

مباراة رقم (6): فائز مباراة (2) × فائز مباراة (3)

الدور النهائي

الفائز من مباراة رقم (5) × الفائز من مباراة رقم (6) لتحديد المركزين الأول والثاني بنظام Best Of 5.

المهزوم من مباراة رقم (5) × المهزوم من مباراة رقم (6) لتحديد المركزين الثالث والرابع بنظام Best Of 3.

تقام المباريات الأولى والثانية والخامسة للدور قبل النهائي والنهائي على ملاعب بمحافظة الفريق الأفضل في الترتيب، والثالثة والرابعة على ملعب الفريق الآخر، وذلك بعد الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير.

المجموعة الثانية: من التاسع إلى الثامن عشر.

تقام المباريات بنفس نظام المجموعة الأولى، مع إقامة دورتين مجمعتين للفرق من الثالث عشر إلى السادس عشر، لتحديد الفريقين الهابطين في الموسم 2026–2027.