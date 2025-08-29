المواعيد المبدئية لـ الدوري الأوروبي - الانطلاق 24 سبتمبر.. والنهائي في إسطنبول مايو 2026

تتويج توتنام بلقب الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025 - 2026 عن مواجهات قوية

ويواجه نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم فرق روما الإيطالي وبورتو البرتغالي، وفنربشخة التركي.

فيما أوقعت القرعة أستون فيلا في مواجهات متوسطة.

ويصطدم نوتينجهام فورست بـ بورتو البرتغالي في مواجهة قوية.. ويمكنك التعرف على كافة المواجهات بالضغط هنا

ويشارك في البطولة 36 فريقا للموسم الثاني، بعدما فاز توتنام بأول نسخة للنظام الجديد للدوري الأوروبي.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات في كل مستوى 9 فرق.

وسحبت القرعة في موناكو، ليواجه كل فريق، منافسين من كل مستوى، بإجمالي 8 مباريات، 4 داخل الأرض، و4 خارجها.

وسيتم الإعلان عن ترتيب المباريات يوم الأحد المقبل.

وجاء الاتحاد الأوروبي يويفا كشف عن مواعيد الجولات من مرحلة الدوري حتى المباراة النهائية وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: 24 و25 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 2 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 23 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 6 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 27 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 11 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 22 يناير 2026

الجولة الثامنة: 29 يناير 2026

مباريات فاصلة لمرحلة خروج المغلوب: 19 و26 فبراير 2026

دور الـ16: 12 و19 مارس 2026

ربع النهائي: 9 و16 أبريل 2026

نصف النهائي: 30 أبريل و7 مايو 2026

النهائي: 20 مايو 2026 (ملعب بشيكتاش بارك في إسطنبول)

الدوري الأوروبي مواعيد الدوري الأوروبي
