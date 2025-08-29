المواعيد المبدئية لـ الدوري الأوروبي - الانطلاق 24 سبتمبر.. والنهائي في إسطنبول مايو 2026
الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025 - 2026 عن مواجهات قوية
ويواجه نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم فرق روما الإيطالي وبورتو البرتغالي، وفنربشخة التركي.
فيما أوقعت القرعة أستون فيلا في مواجهات متوسطة.
ويصطدم نوتينجهام فورست بـ بورتو البرتغالي في مواجهة قوية.. ويمكنك التعرف على كافة المواجهات بالضغط هنا
ويشارك في البطولة 36 فريقا للموسم الثاني، بعدما فاز توتنام بأول نسخة للنظام الجديد للدوري الأوروبي.
وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات في كل مستوى 9 فرق.
وسحبت القرعة في موناكو، ليواجه كل فريق، منافسين من كل مستوى، بإجمالي 8 مباريات، 4 داخل الأرض، و4 خارجها.
وسيتم الإعلان عن ترتيب المباريات يوم الأحد المقبل.
وجاء الاتحاد الأوروبي يويفا كشف عن مواعيد الجولات من مرحلة الدوري حتى المباراة النهائية وجاءت كالتالي:
الجولة الأولى: 24 و25 سبتمبر 2025
الجولة الثانية: 2 أكتوبر 2025
الجولة الثالثة: 23 أكتوبر 2025
الجولة الرابعة: 6 نوفمبر 2025
الجولة الخامسة: 27 نوفمبر 2025
الجولة السادسة: 11 ديسمبر 2025
الجولة السابعة: 22 يناير 2026
الجولة الثامنة: 29 يناير 2026
مباريات فاصلة لمرحلة خروج المغلوب: 19 و26 فبراير 2026
دور الـ16: 12 و19 مارس 2026
ربع النهائي: 9 و16 أبريل 2026
نصف النهائي: 30 أبريل و7 مايو 2026
النهائي: 20 مايو 2026 (ملعب بشيكتاش بارك في إسطنبول)