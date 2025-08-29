غياب أرنولد وبالمر.. توخيل يعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي أندورا وصربيا

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 15:13

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أرنولد

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا قائمة الفريق التي ستخوض معسكر شهر سبتمبر.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد منتخبي أندورا وصربيا في شهر سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب الثنائي، كول بالمر نجم تشيلسي، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد.

ويغيب كولر بالمر بسبب إصابة في الفخذ، فيما خرج أرنولد بقرار فني من توماس توخيل.

فيما تواجد إيبريتشي إيزي المنضم حديثا إلى أرسنال، وماركوس راشفورد مهاجم برشلونة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد

خط الدفاع: دان بيرن - مارك جويهي - ريس جيمس - إزري كونسا - إيثان ليوس-سكيللي - تينو ليفرامينتو - جيد سبنس - جون ستونز

الوسط: إليوت أندرسون - مورجان جيبس-وايت - جوردان هندرسون - ديكلان رايس - جايكوب روجرز - آدم وارتون

الهجوم: جارود بوين - إيبرشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - نوني مادويكي - ماركوس راشفورد - أولي واتكينز.

وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة 11 بتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات خلال 3 مباريات.

منتخب إنجلترا أرنولد توماس توخيل كول بالمر
