قائمة إسبانيا - عودة كاربخال ورودري استعدادا لمواجهتي سبتمبر في تصفيات كأس العالم

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الماتادور لمواجهتي سبتمبر في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.

ويلتقي المنتخب الإسباني أمام بلغاريا يوم 4 سبتمبر، قبل مواجهة تركيا يوم 7 سبتمبر.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة إلى جانب جورجيا، وبلغاريا، وتركيا.

وشهدت القائمة عودة داني كاربخال، ورودري بعد غيابهما لعام كامل بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - أليكس روميرو

الدفاع: كوكوريا - جريمالدو - بيدرو بورو - داني كاربخال - دين هاوسن - لا نورماند - باو كوبارسي - داني فيفان

الوسط: زومبيمندي - ميكيل ميرينو - فابيان رويز - بيدري - جافي - رودري - فيرمين لوبيز

الهجوم: لامين يامال - نيكو ويليامز - أويارزبال - داني أولمو - فيران توريس - يرمي بينو - ألفارو موراتا - خيسوس رودريجيز