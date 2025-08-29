قائمة إسبانيا - عودة كاربخال ورودري استعدادا لمواجهتي سبتمبر في تصفيات كأس العالم

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

داني كارباخال - إسبانيا - يورو 2024

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الماتادور لمواجهتي سبتمبر في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.

ويلتقي المنتخب الإسباني أمام بلغاريا يوم 4 سبتمبر، قبل مواجهة تركيا يوم 7 سبتمبر.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة إلى جانب جورجيا، وبلغاريا، وتركيا.

أخبار متعلقة:
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا الإيفواري سيبقى في إسبانيا.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو بيان - ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا

وشهدت القائمة عودة داني كاربخال، ورودري بعد غيابهما لعام كامل بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - أليكس روميرو

الدفاع: كوكوريا - جريمالدو - بيدرو بورو - داني كاربخال - دين هاوسن - لا نورماند - باو كوبارسي - داني فيفان

الوسط: زومبيمندي - ميكيل ميرينو - فابيان رويز - بيدري - جافي - رودري - فيرمين لوبيز

الهجوم: لامين يامال - نيكو ويليامز - أويارزبال - داني أولمو - فيران توريس - يرمي بينو - ألفارو موراتا - خيسوس رودريجيز

إسبانيا كاربخال رودري
نرشح لكم
الرحلة مستمرة.. أزبيليكويتا إلى إشبيلية مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا مؤتمر أموريم: أحيانا أكره لاعبي فريقي.. وأحاول تقبل الأمر وسأكون نفس الشخص المواعيد المبدئية لـ الدوري الأوروبي - الانطلاق 24 سبتمبر.. والنهائي في إسطنبول مايو 2026 رونالدو وجواو فيليكس على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي أرمينيا والمجر غياب أرنولد وبالمر.. توخيل يعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي أندورا وصربيا
أخر الأخبار
السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور 35 دقيقة | الدوري المصري
الرحلة مستمرة.. أزبيليكويتا إلى إشبيلية 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر 9-0 ويتصدر مبكرا.. وفوز دجلة وتعادل بيراميدز ساعة | رياضة نسائية
لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512255/قائمة-إسبانيا-عودة-كاربخال-ورودري-استعدادا-لمواجهتي-سبتمبر-في-تصفيات-كأس-العالم