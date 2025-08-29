خبر في الجول - مرعي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي.. ومنظار لتحديد مدة غيابه

بات محمود مرعي مدافع بيراميدز خارج حسابات الكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش خلال مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود مرعي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي بسبب الإصابة.

وسيخضع محمود مرعي لمنظار على الركبة لتحديد التشخيص النهائي ومدة غيابه.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام غزل المحلة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما تعثر بيراميدز بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وجمع كل من الأهلي وبيراميدز 5 نقاط عقب مرور أربع جولات لكن الأهلي خاض مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري تعادل مرتين أمام كل من مودرن سبورت وغزل المحلة.

بينما تغلب الأهلي في مباراة وحيدة على فاركو.

أما بيراميدز فخاض 4 مباريات وانتصر مرة وحيدة على الإسماعيلي وتعادل أمام كل من وادي دجلة والمصري.

بينما خسر المواجهة الأخيرة أمام مودرن سبورت.