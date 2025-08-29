قرعة الدوري الأوروبي - نيس أمام روما وبورتو.. ومواجهات متوسطة لـ أستون فيلا

أقيمت قرعة مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025 - 2026.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم في مواجهة روما الإيطالي وبورتو البرتغالي.

فيما أوقعت القرعة أستون فيلا في مواجهات متوسطة.

ويشارك في البطولة 36 فريقا للموسم الثاني، بعدما فاز توتنام بأول نسخة للنظام الجديد للدوري الأوروبي.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات في كل مستوى 9 فرق.

وسحبت القرعة في موناكو، ليواجه كل فريق، منافسين من كل مستوى، بإجمالي 8 مباريات، 4 داخل الأرض، و4 خارجها.

وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات وترتيبها يوم الأحد المقبل.

قرعة فرق المستوى الأول:

مواجهات روما الإيطالي

ليل الفرنسي "داخل" - رينجرز الأسكتلندي "خارج" - فيكتوريا بلزن التشيكي "داخل" - سيلتيك الأسكتلندي "خارج" - ميتيلاند الدنماركي "داخل" - نيس الفرنسي "خارج" - شتوتجارت الألماني "داخل" - باناثانيكوس اليوناني "خارج"

مواجهات بورتو البرتغالي

رينجرز الأسكتلندي "داخل" - سالزبورج النمساوي "خارج" - ريد ستار بلجراد الصربي "داخل" - فيكتوريا بلزن التشيكي "خارج" - نيس الفرنسي "داخل" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "خارج" - مالمو السويدي "داخل" - أوتريخت الهولندي "خارج"

مواجهات رينجرز الأسكتلندي

روما الإيطالي "داخل" - بورتو البرتغالي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - فرينكفاروسي المجري "خارج" - لودوجريتش البلغاري "داخل" - شتورم جراتس النمساوي "خارج" - جينك البلجيكي "داخل" - بران النرويجي "خارج"

مواجهات فينورد الهولندي

أستون فيلا الإنجليزي "داخل" - ريال بيتيس الإسباني "خارج" - سيلتيك الأسكتلندي "داخل" - سبورتنج براجا البرتغالي "خارج" - شتورم جراتس النمساوي "داخل" - ستيوا بوخارست الروماني "خارج" - باناثانيكوس اليوناني "داخل" - شتوتجارت الألماني "خارج"

مواجهات ليل الفرنسي

دينامو زغرب الكرواتي "داخل" - روما الإيطالي "خارج" - باوك اليوناني "داخل" - ريد ستار بلجراد الصربي "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - يونج بويز السويسري "خارج" - بران النرويجي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"

مواجهات دينامو زغرب الكرواتي

ريال بيتيس الإسباني "داخل" - ليل الفرنسي "خارج" - فنربشخة التركي"داخل" - مكابي تل أبيب "خارج" - ستيوا بوخارست الروماني "داخل" - ميتيلاند الدنماركي "خارج" - سيلتا فيجو الإسباني "داخل" - مالمو السويدي "خارج"

مواجهات ريال بيتيس الإسباني

فينورد الهولندي "داخل" - دينامو زغرب الكرواتي "خارج" - ليون الفرنسي "داخل" - باوك اليوناني "خارج" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - أوتريخت الهولندي "داخل" - جينك البلجيكي "خارج"

مواجهات سالزبورج النمساوي

بورتو البرتغالي "داخل" - أستون فيلا الإنجليزي "خارج" - فرينكفاروزي المجري "داخل" - ليون الفرنسي "خارج" - بازل السويسري "داخل" - فرايبورج الألماني "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - بولونيا الإيطالي "خارج"

مواجهات أستون فيلا الإنجليزي

سالزبورج النمساوي "داخل" - فينورد الهولندي "خارج" - مكابي تل أبيب "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - يونج بويز السويسري "داخل" - بازل السويسري "خارج" - بولونيا الإيطالي "داخل" - جو أهيد إيجلز الهولندي "خارج"

وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في ملعب بشيكتاش بارك في إسطنبول يوم 20 مايو 2026.

قرعة فرق المستوى الثاني

فنربشخة التركي

أستون فيلا الإنجليزي "داخل" - دينامو زغرب الكرواتي "خارج" - فرينكفاروزي المجري - فيكتوريا بلزن التشيكي - نيس الفرنسي - ستيوا بوخارست الروماني - شتوتجارت الألماني - بران النرويجي

سبورتنج براجا البرتغالي

فينور الهولندي "داخل"- رينجرز الأسكتلندي "خارج" - ريد ستار بلجراد الصربي "داخل"- سيلتيك الأسكتلندي "خارج"- نوتينجهام فورست الإنجليزي "داخل" - نيس الفرنسي "خارج" - جينك البلجيكي "داخل" - جو أهيد إيجلز الهولندي "خارج"

ريد ستار بلجراد التشيكي

ليل الفرنسي "داخل" - بورتو البرتغالي "خارج" - سيلتيك الأسكتلندي "داخل" - سبورتنج براجا البرتغالي "خارج" - ستيوا بوخارست الروماني "داخل" - شتورم جراتس النمساوي "خارج" - سيلتا فيجو الإسباني "داخل" - مالمو السويدي "خارج"

ليون الفرنسي

ريد بول سالزبورج النمساوي "داخل" - ريال بيتيس الإسباني "خارج" - باوك اليوناني "داخل" - مكابي "خارج" - بازل السويسري "داخل" - يونج بويز السويسري "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - أوتريخت الهولندي "خارج"

باوك اليوناني

ريال بيتيس الإسباني "داخل" - ليل الفرنسي "خارج" - مكابي "داخل" - ليون الفرنسي "خارج" - يونج بويز السويسري "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - بران النرويجي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"

فيكتوريا بلزن

بورتو البرتغالي "داخل" - روما الإيطالي "خارج" - فنربشخة التركي "داخل" - فرينكفاروزي المجري "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - بازل السويسري "خارج" - مالمو السويدي "داخل" - باناثانيكوس اليوناني "خارج"

فرينكفاروزي المجري

رينجرز الأسكتلندي "داخل" - ريد بول سالزبورج النمساوي "خارج" - فيكتوريا بلزن التشيكي "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - لودوجريتس البلغاري "داخل" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "خارج" - باناثانيكوس اليوناني "داخل" - جينك البلجيكي "خارج"

سيلتيك الأسكتلندي

روما الإيطالي "داخل" - فينور الهولندي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - ريد ستار بلجراد الصربي "خارج" - شتورم جراتس النمساوي "داخل" - ميتيلاند الدنماركي "خارج" - أوتريخت الهولندي "داخل" - بولونيا الإيطالي "خارج"

مكابي

دينامو زغرب الكرواتي "داخل" - أستون فيلا الإنجليزي "خارج" - ليون الفرنسي "داخل" - باوك اليوناني "خارج" - ميتيلاند الدنماركي "داخل" - فرايبورج الألماني "خارج" - بولونيا الإيطالي "داخل"- شتوتجارت الألماني "خارج"

قرعة فرق المستوى الثالث:

يونج بويز السويسري

ليل الفرنسي "داخل" - أستون فيلا الإنجليزي "خارج" - ليون الفرنسي "داخل" - باوك اليوناني "خارج"- لودوجريتس البلغاري "داخل" - ستيوا بوخارست الروماني "خارج"- باناثانيكوس اليوناني "داخل" - شتوتجارت الألماني "خارج"

بازل السويسري

أستون فيلا الإنجليزي "داخل" - ريد بول سالزبورج النمساوي "خارج" - فيكتوريا بلزن التشيكي "داخل" - ليون الفرنسي "خارج" - ستيوا بوخارست الروماني "داخل" - فرايبورج الألماني "خارج" - شتوتجارت الألماني "داخل" - جينك البلجيكي "خارج"

ميتيلاند الدنماركي

دينامو زغرب الكرواتي "داخل" - روما الإيطالي "خارج" - سيلتيك الأسكتلندي "داخل" - مكابي "خارج" - شتورم جراتس النمساوي "داخل" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "خارج" - جينك البلجيكي "داخل" - بران النرويجي "خارج"

فرايبورج الألماني

ريد بول سالزبورج النمساوي "داخل" - ليل الفرنسي "خارج" - مكابي "داخل" - فيكتوريا بلزن التشيكي "خارج" - بازل السويسري "داخل" - نيس الفرنسي "خارج" - أوتريخت الهولندي "داخل" - بولونيا الإيطالي "خارج"

لودوجريتس البلغاري

ريال بيتيس الإسباني "داخل" - رينجرز الأسكتلندي "خارج" - باوك اليوناني "داخل" - فرينكفاروزي المجري "خارج" - نيس الفرنسي "داخل" - يونج بويز السويسري "خارج" - سيلتا فيجو الإسباني "داخل" - مالمو السويدي "خارج"

نوتينجهام فورست الإنجليزي

بورتو البرتغالي "داخل" - ريال بيتيس الإسباني "خارج" - فرينكفاروزي المجري "داخل" - سبورتنج براجا البرتغالي "خارج" - ميتيلاند الدنماركي "داخل" - شتورم جراتس النمساوي "خارج" - مالمو السويدي "داخل" - أوتريخت الهولندي "خارج"

شتورم جراتس النمساوي

رينجرز الأسكتلندي "داخل" - فينورد الهولندي "خارج" - ريد ستار بلجراد الصربي "داخل" - سيلتيك الأسكتلندي "خارج" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "داخل" - ميتيلاند الدنماركي "خارج" - بران النرويجي "داخل" - باناثانيكوس اليوناني "خارج"

ستيوا بوخارست الروماني

فينور الهولندي "داخل" - دينامو زغرب الكرواتي "خارج" - فنربشخة التركي "داخل" - ريد ستار بلجراد الصربي "خارج" - يونج بويز السويسري "داخل" - بازل السويسري "خارج" - بولونيا الإيطالي "داخل" - جو أهيد إيجلز الهولندي "خارج"

نيس الفرنسي

روما الإيطالي "داخل" - بورتو البرتغالي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"

قرعة فرق المستوى الرابع:

بولونيا الإيطالي

ريد بول سالزبورج النمساوي "داخل" - أستون فيلا الإنجليزي "خارج" - سيلتيك الأسكتلندي "داخل" - مكابي "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - ستيوا بوخارست الروماني "خارج" - بران النرويجي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"

سيلتا فيجو الإسباني

ليل الفرنسي "داخل" - دينامو زغرب الكرواتي "خارج" - باوك اليوناني "داخل" - ريد ستار بلجراد الصربي "خارج" - نيس الفرنسي "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - بولونيا الإيطالي "داخل" - شتوتجارت الألماني "خارج"

شتوتجارت الألماني

فينور الهولندي "داخل" - روما الإيطالي "خارج" - مكابي "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - يونج بويز السويسري "داخل" - بازل السويسري "خارج" - سيلتا فيجو الإسباني "داخل" - جو أهيد إيجلز الهولندي "خارج"

باناثانيكوس اليوناني

روما الإيطالي "داخل" - فينور الهولندي "خارج" - فيكتوريا بلزن التشيكي "داخل" - فرينكفاروزي المجري "خارج" - شتورم جراتس النمساوي "داخل" - يونج بويز السويسري "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - مالمو السويدي "خارج"

مالمو السويدي

دينامو زغرب الكرواتي "داخل" - بورتو البرتغالي "خارج" - ريد ستار بلجراد الصربي "داخل" - فيكتوريا بلزن التشيكي "خارج" - لودوجريتس البلغاري "داخل" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "خارج" - باناثانيكوس اليوناني "داخل" - جينك البلجيكي "خارج"

جو أهيد إيجلز الهولندي

أستون فيلا الإنجليزي "داخل" - ريد بول سالزبورج النمساوي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - ليون الفرنسي "خارج" - ستيوا بوخارست الروماني "داخل" - نيس الفرنسي "خارج" - شتوتجارت الألماني "داخل" - باناثانيكوس اليوناني "خارج"

أوتريخت الهولندي

بورتو البرتغالي "داخل" - ريال بيتيس الإسباني "خارج" - ليون الفرنسي "داخل" - سيلتيك الأسكتلندي "خارج" - نوتينجهام فورست الإنجليزي "داخل" - فرايبورج الألماني "خارج" - جينك البلجيكي "داخل" - بران النرويجي "خارج"

جينك البلجيكي

ريال بيتيس الإسباني "داخل" - رينجرز الأسكتلندي "خارج" - فرينكفاروزي المجري "داخل" - سبورتنج براجا البرتغالي "خارج" - بازل السويسري "داخل" - ميتيلاند الدنماركي "خارج" - مالمو السويدي "داخل" - أوتريخت الهولندي "خارج"

بران النرويجي

رينجرز الأسكتلندي "داخل" - ليل الفرنسي "خارج" - فنربشخة التركي "داخل" - باوك اليوناني "خارج" - ميتيلاند الدنماركي "داخل" - شتورم جراتس النمساوي "خارج" - أوتريخت الهولندي "داخل" - بولونيا الإيطالي "خارج"