مؤتمر سلوت: إيكيتيكي أحدث فارقا كبيرا.. وهذا أكثر ما يقلقني أمام أرسنال

شدد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد أرسنال.

ويلعب ليفربول ضد أرسنال مساء الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي "ماك أليستر عاد للتدريبات وفان دايك في حالة جيدة، وبرادلي تدرب بشكل كامل هذا الأسبوع".

وأجاب "صفقات جديدة؟ أوضحت في وقت سابق أننا نمتلك بدلاء قادرين على التأثير مثلما فعل كييزا أمام بورنموث، وريو نجوموها أمام نيوكاسل. إذا أتيحت فرصة لتدعيم الفريق بلاعب مناسب وبقيمة مالية مناسبة سنفعل، لكن لا يوجد سبب للشكوى بعد أول مباراتين. السوق يتبقى فيه أيام قليلة وسنرى إذا كنا سنقوم بشيء".

وواصل "إيكيتيكي أحدث فارقا كبيرا في الجانب الهجومي، ليس فقط بالأهداف لكن أيضا في البناء الهجومي. ما يحتاجه الآن هو تحسين لياقته البدنية ليكون أكثر فعالية بدون كرة. هذا طبيعي لأنه جاء من دوري مختلف وأسلوب لعب مختلف. مع الوقت سيعتاد على شدة اللعب هنا".

وشدد "الأجمل في كرة القدم أنك رغم الصفقات الكبيرة، تجد لاعبا صغيرا مثل ريو نجوموها يسجل هدف الفوز. لدينا مساحة له للمشاركة، ومع غياب صفقات جديدة حتى الآن أعتقد أنه سيكون على مقاعد البدلاء مرة أخرى أمام أرسنال، وربما يحصل على فرصة للمشاركة".

وتابع "نحن بحاجة للتحسن كثيرا، لأننا سنواجه فريقا قويا جدا. أرسنال كان جيدا في الموسم الماضي ونجح في تقوية صفوفه أكثر هذا الصيف. لديهم جودة كبيرة"

وكشف "أكثر ما يقلقني أمام أرسنال هو الكرات الثابتة. لقد استقبلنا 4 أهداف من كرات ثابتة مؤخرا، بينما هم يتميزون في هذا الجانب".

وأتم "في بداية الموسم طبيعي أن الفرق لا تقدم أفضل مستوى. بالنسبة لنا خسرنا بعض اللاعبين وجلبنا آخرين، لذا من الطبيعي أن نصبح أفضل خلال أسابيع قليلة. في الدوري الإنجليزي يمكن أن تفقد بعض النقاط وتظل في المنافسة، لكن الأفضل أن تتجنب فقدان النقاط تماما".

ويتقاسم الثلاثي أرسنال وليفربول وتوتنام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعد الفوز بأول جولتين.