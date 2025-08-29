تقارير: كوبي ماينو يرغب في الرحيل عن يونايتد.. ونابولي يطلب ضمه

أخبر كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد، إدارة ناديه برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح موقع ذا أثلتيك، أن ماينو صاحب الـ20 عاما لا يرغب في قطع علاقته مع نادي طفولته، ولكنه يرغب في الحصول على وقت أطول للعب.

من جانبه، يرفض مسؤولي يونايتد رحيل ماينو، ويتوقعون منه البقاء والقتال من أجل مكانه، وفقا لـ ذا أثلتيك.

وبدا ماينو محبطا من عدم المشاركة في أي من مباراتي افتتاحية الموسم في الدوري بالخسارة أمام أرسنال بهدف، والتعادل أمام فولام 1-1.

فيما شارك ماينو أساسيا في هزيمة الفريق في كأس كاراباو أمام جريمبسي.

من جانبها، أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن نادي نابولي يرغب في التعاقد مع كوبي ماينو.

وتتواصل إدارة نابولي مع مانشستر يونايتد لإتمام صفقة ضم راسموس هويلوند.

وتألق ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد السابق رفقة نابولي، وتألق بشكل لافت مع الفريق الإيطالي.

ووقع لاعب الوسط عقدًا جديدًا في فبراير 2023، ليستمر مع يونايتد حتى عام 2027، مع خيار تمديده لعام إضافي.

ولعب ماينو لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2023، وكان لاعبًا أساسيًا في فريق تين هاج لما تبقى من ذلك الموسم.

بدأ ماينو 24 مباراة من أصل 26 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري لموسم 2023 - 2024، فيما شارك إجمالا في موسمه الأفضل في 32 مباراة مع يونايتد مسجلا خمسة أهداف والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بعدما سجل هدف لفريقه في المباراة النهائية.

وانضم ماينو للمنتخب الإنجليزي في مارس 2024، ولعب بطولة يورو 2024 التي خسرها في المباراة النهائية أمام إسبانيا.

