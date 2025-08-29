ذا أثلتيك: سيمونز يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى توتنام

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز - لايبزيج ومانشستر سيتي

كشف موقع ذا أثلتيك عن اجتياز الهولندي تشافي سيمونز الكشف الطبي في لندن تمهيدا للانضمام إلى توتنام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الموقع إلى أنه تم الاتفاق على إتمام الصفقة لينضم سيمونز صاحب الـ22 عاما من لايبزيج إلى توتنام بقيمة 60 مليون يورو (51.8 مليون جنيه إسترليني)

ووقع سيمونز عقدا لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لموسمين إضافيين، بحسب الموقع.

وتابع ذا أثلتيك: "تم الاتفاق على الشروط الشخصية، واجتاز سيمونز الفحص الطبي قبل إتمام انتقاله إلى النادي اللندني الشمالي، والذي يتوقف الآن فقط على إتمام سيمونز لآخر تفاصيل رحيله عن لايبزيج".

وأفادت ذا أتلتيك، أن لايبزيج منحه الإذن بالسفر إلى لندن في إطار سعيهم لحسم مستقبله.

ويسعى توتنام بطل الدوري الأوروبي، لدعم خياراته الهجومية بعد فشله في التعاقد مع مورجان جيبس-وايت الذي فضل البقاء مع نوتينجهام فورست، وإيبيريتشي إيزي الذي انضم لأرسنال، بالإضافة إلى إصابة ماديسون في الرباط الصليبي الأمامي، ليغيب عن فترة طويلة من الموسم.

وانضم سيمونز إلى لايبزيج بشكل نهائي في يناير الماضي قادما من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

وتعد صفقة سيمونز الرابعة لتوتنام بعد قدوم محمد قدوس، وماتياس تيل بشكل نهائي، إلى جانب وصول جواو بالينيا على سبيل الإعارة.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.

ولعب سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

سيمونز لايبزيج توتنام
