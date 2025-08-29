دوري أبطال أوروبا يحرم الهلال من ثيو هيرنانديز أمام الرياض

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال

يغيب الفرنسي ثيو هيرنانيدز عن صفوف الهلال السعودي أمام نظيره الرياض.

ويلعب الهلال ضد الرياض مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ثيو هيرنانديز سيغيب عن الهلال أمام الرياض في الجولة الأولى من الدوري السعودي، بسبب إيقاف مرحل من نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية بعدما تعرض للطرد في مباراة ميلان وفينورد في إياب ثمن النهائي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى خطابا رسميا من نظيره الإيطالي يفيد بحرمان ثيو هيرنانديز من خوض أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد، بسبب عقوبة إيقاف مرحلة ضده من آخر ظهور له في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإيطالي سلم نسخة مماثلة من الخطاب إلى نادي الهلال لإعلامه بالعقوبة ذاتها.

Image

ووجبت العقوبة على اللاعب نتيجة طرده خلال مباراة ميلان الإيطالي، على أرضه، مع ضيفه فينورد الهولندي في 18 فبراير الماضي، لحساب جولة الإياب من الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي الأبطال.

وبسبب عدم إمكانية استيفاء العقوبة في البطولات القارية الأوروبية لرحيل ثيو عن القارة العجوز، ترحل الإيقاف إلى أول مباراة رسمية يخوضها مع فريقه الجديد.

وانضم ثيو هيرنانديز إلى الهلال هذا الصيف قادما من ميلان مقابل 30 مليون يورو.

الهلال السعودي ثيو هيرنانديز
