بعد التمرد على ناديه.. حمزة إكمان إلى ليل الفرنسي

أعلن نادي ليل الفرنسي ضم المغربي حمزة إكمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من رينجرز الأسكتلندي.

وكشف ليل في إعلانه الرسمي عن الصفقة، عن انضمام إكمان إلى صفوف النادي الفرنسي بعقد يمتد لـ5 مواسم حتى 2030.

اللاعب صاحب الـ22 عاما، بدأ مسيرته في نادي الجيش الملكي، ونجح في التتويج بلقب كأس المغرب 2023 مع ناديه.

كما نجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

وفي صيف 2024 انضم إكما إلى جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، ليكون بمثابة الانطلاقة في القارة الأوروبية.

وسجل إكمان الموسم الماضي 16 هدفا في 46 مباراة خاضها في كافة البطولات مع رينجرز، بينهم 4 أهداف في 10 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي ليقود فريقه للوصول إلى ربع النهائي.

كما تم اختياره كأفضل لاعب شاب في الموسم مع رينجرز.

وقال إكمان في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليل: "يسعدني الانضمام إلى ناد عريق يمتلك مشروعًا رياضيًا رائعًا، آمل أن أحقق أهداف النادي على أكمل وجه على أرض الملعب، نادي ليل ليس كغيره من الأندية؛ فهو يتمتع بتاريخ عريق وحافل بالألقاب، ويشارك في المسابقات الأوروبية كل موسم، ولا بد لي من الإشارة إلى أن ليل مدينة جميلة جدًا، سأبذل قصارى جهدي على أرض الملعب لمساعدة الفريق على الفوز والوصول إلى أعلى مستوى ممكن".

وبذلك نجح إكمان فيما سعى إليه بعد التمرد على ناديه مؤخرا، وفقا لتصريحات مدربه راسل مارتن.

إكمان تغيب عن تدريب ناديه جلاسكو رينجرز يوم الثلاثاء قبل مباراة الفريق في ملحق دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج يوم الأربعاء رغم أنه لا يعاني من الإصابة.

وتعرض المغربي لهجوم شديد من جماهير نادي رينجرز بعد غيابه عن تعادل الفريق أمام سانت ميرين بالدوري الأسكتلندي.

وجلس إكمان على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة بالمباراة.

وخرج راسل مارتن المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي مصرحا عقب المباراة: "حمزة إكمان رفض المشاركة في تعادل الفريق أمام سانت ميرين بسبب إدعاء إصابة لا نعلم عنها شيئا".

وكشف المدير الفني لفريق رينجرز أنه كان ينوي إشراك إكمان في المباراة لكنه اضطر لتصديق كلام اللاعب بإصابته في الفخذ أثناء الإحماء.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن اللاعب تعرض لهجوم كبير بسبب عدم مشاركته وتصريحات المدير الفني.

وأشار التقرير إلى أن هناك مطالبات بطرده من الفريق بعد تصرفه.

وتعادل رينجرز أمام سانت ميرين بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأسكتلندي.

وتعثر رينجرز بالتعادل في المباريات الثلاثة حتى الآن.