مدرب أهلي جدة: استبعاد جالينو قرار انضباطي.. ولا أفرق بين اللاعب الأجنبي والسعودي

كشف الألماني ماتياس يايسله عن سبب استبعاد البرازيلي جالينو جناح فريقه من التشكيل الأساسي لمواجهة نيوم.

وحل جالينو بديلا في فوز أهلي جدة على نيوم 1-0 بعدما كان مقررا تواجده في التشكيل الأساسي.

وقال ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة في مؤتمر صحفي:"استبعاد جالينو من التشكيل الأساسي أمام نيوم كان قرارا انضباطيا، بعدما تأخر عن الاجتماع الفني، لذا اضطررت إلى إبعاده".

وأضاف "نفس الأمر حدث مع علي مجرشي في نصف نهائي كأس السوبر، ولا تفرقة عندي بين اللاعب الأجنبي والسعودي".

لحظة إحراز إيفان توني أوّل أهداف المواجهة بين الأهلي ونيوم.

والحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). 🎥⚽️ pic.twitter.com/Ti1rENIn0G — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025

وحقق أهلي جدة انتصارا ثمينا على نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الإنجليزي أيفان توني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.