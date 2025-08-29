8 أشهر فقط.. بشكتاش يعلن رحيل سولشاير
الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 11:55
كتب : FilGoal
انتهت مسيرة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مع بشكتاش التركي.
سولشاير تولى تدريب بشكتاش بعد 3 سنوات من خوضه تجربة تدريب مانشستر يونايتد.
وأعلن النادي التركي عبر موقعه الرسمي عن رحيل المدرب النرويجي عن منصبه.
وأوضح بشكتاش أن القرار جاء بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة سردال عدلي.
Resmi Açıklama | Ole Gunnar Solskjaer
🔗 https://t.co/1AIyUEGZhl pic.twitter.com/G64U7vamf4— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 28, 2025
وكان المدرب النرويجي قد تولى تدريب بشكتاش في يناير الماضي ليرحل بعد 8 أشهر فقط.
وقاد سولشاير بشكتاش في 29 مباراة، حقق خلالهم 15 انتصار و5 تعادلات وتعرض لـ 9 هزائم.
وخلال مسيرته التدريبية تولى سولشاير تدريب أندية، مولده النرويجي وكارديف سيتي ومانشستر يونايتد وبشكتاش.
