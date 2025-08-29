8 أشهر فقط.. بشكتاش يعلن رحيل سولشاير

انتهت مسيرة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مع بشكتاش التركي.

سولشاير تولى تدريب بشكتاش بعد 3 سنوات من خوضه تجربة تدريب مانشستر يونايتد.

وأعلن النادي التركي عبر موقعه الرسمي عن رحيل المدرب النرويجي عن منصبه.

وأوضح بشكتاش أن القرار جاء بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة سردال عدلي.

وكان المدرب النرويجي قد تولى تدريب بشكتاش في يناير الماضي ليرحل بعد 8 أشهر فقط.

وقاد سولشاير بشكتاش في 29 مباراة، حقق خلالهم 15 انتصار و5 تعادلات وتعرض لـ 9 هزائم.

وخلال مسيرته التدريبية تولى سولشاير تدريب أندية، مولده النرويجي وكارديف سيتي ومانشستر يونايتد وبشكتاش.