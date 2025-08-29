فنربخشة يعلن رحيل مورينيو

جوزيه مورينيو

انتهت مسيرة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مع فنربخشة التركي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع فنربخشة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي بعد الخسارة من بنفيكا 1-0 في مجموع المباراتين.

وأعلن فنربخشة عبر موقعه الرسمي رحيل مورينيو عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وتولى مورينيو تدريب فنربشخة في يوليو 2024.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وقاد البرتغالي تدريب الفريق التركي في 62 مباراة وحقق 37 انتصار، وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 آخرين.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية بنفيكا وبورتو وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، وفنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.

جوزيه مورينيو فنربشخة
