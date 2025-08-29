مواعيد مباريات الجمعة 29 أغسطس - 3 مباريات في الدوري.. وميلان والهلال والنصر

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 10:56

يشهد اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 انطلاق الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 أغسطس والقنوات الناقلة.

كما تستكمل مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي.

الدوري المصري

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الاتحاد × إنبي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي × طلائع الجيش

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.

الدوري الإيطالي

ليتشي × ميلان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع عبر منصة ستارز بلاي.

الدوري السعودي

الهلال × الرياض.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق.. وتذاع على قناة ثمانية.

التعاون × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ثمانية.

