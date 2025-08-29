ثأر طال انتظاره ومدريد كالعادة.. مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويبحث سيتي عن لقبه الثاني، بعد أن توج بلقبه الأول في 2023.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد للعام الخامس على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موسم 2021 - 2022 التقى الفريقان في نصف النهائي وفاز الملكي بنتيجة 5-6 في مجموع المباراتين، قبل أن يطيح جوارديولا ولاعبيه ببطل أوروبا من نصف نهائي 2022 - 2023 بخماسية مقابل هدف وحيد.

وفي موسم 2023 - 2024 أطاح ريال مدريد بحامل اللقب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

ونجح ريال مدريد مجددا في الفوز على مانشستر سيتي الموسم الماضي 2024 - 2025 بعد الفوز ذهابا وإيابا 3-2، و3-1.

أما مواجهة موناكو فهي تحمل ثأرا طال انتظاره لسيتي.

موناكو أقصى مانشستر سيتي من دور الـ 16 لنسخة 2017 في مفاجأة مدوية، حيث خسر في الاتحاد 5-3، ثم فاز في ملعب لويس الثاني 3-1 وتأهل بقاعدة الهدف الخارجي.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

وجاءت مباريات مانشستر سيتي كالتالي:

بروسيا دورتموند "داخل"

ريال مدريد "خارج"

باير ليفركوزن "داخل"

فياريال "خارج"

نابولي "داخل"

بودو جليمت "خارج"

جالاتا سراي "داخل"

موناكو "خارج"

