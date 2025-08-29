حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

أبدى أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي اعتقاده بأن الفريق قدم أداء أفضل في الشوط الثاني أمام أهلي جدة، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقال حجازي في تصريحاته عبر قناة ثمانية: "أعتقد أنها بداية جيدة. وهناك أشياء بحاجة لإصلاحها".

وأضاف "كنا ند قوي للأهلي وكان يمكننا التعادل وقدمنا شوطا ثانيا جيدا".

أخبار متعلقة:
بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي خبر في الجول - المنتخب الثاني يستطلع رأي حجازي للمشاركة في كأس العرب.. والنني يرحب لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال

وأكمل "الفريق يحتاج للتأقلم، والأهلي أتى من السوبر السعودي أكثر انسجاما. أعتقد أننا بالمزيد من الانسجام سنكون أفضل".

واختتم "بين الشوطين أعاد المدرب التأكيد على أشياء كان يجب أن نفعلها، وتمكننا أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وحقق أهلي جدة انتصارا ثمينا على نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الإنجليزي أيفان توني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي قائد نادي نيوم وحصوله على بطاقة صفراء.

الفوز منح أهلي جدة المتوج بلقب السوبر السعودي منذ أيام أول 3 نقاط.

فيما خرج نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي من الجولة الأولى خالي الوفاض.

ويستعد نيوم لمواجهة ضمك في الجولة الثانية يوم 14 سبتمبر.

فيما سيلعب أهلي جدة ضد الاتفاق يوم 12 سبتمبر.

أحمد حجازي نيوم الدوري السعودي الأهلي السعودي
نرشح لكم
بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(0) نيوم.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - حجازي ولاكازيت يقودان نيوم أمام أهلي جدة.. ومحرز أساسي كوكا: أشعر بخيبة أمل بسبب غيابي عن أول مباراتين مع الاتفاق النصر يستعيد جناحه قبل افتتاح الدوري السعودي مواعيد مباريات الخميس 28 أغسطس 2025.. انطلاق الدوري السعودي وقرعة أبطال أوروبا "الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو
أخر الأخبار
ثأر طال انتظاره ومدريد كالعادة.. مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله 3 ساعة | سعودي في الجول
اختبار طبي يحسم مصير حارس الإسماعيلي أمام غزل المحلة 3 ساعة | الكرة المصرية
سكاي سبورتس: نيوكاسل يفتح الباب لرحيل إيزاك إلى ليفربول 4 ساعة | ميركاتو
اتحاد الكرة يعلن تعيين روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية 4 ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - فيريرا يرفض المجازفة بـ ربيع أمام دجلة.. ويجهزه لمواجهة المصري 4 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي 5 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512241/حجازي-واجهنا-أهلي-جدة-بندية-وهذا-ما-نحتاج-لفعله