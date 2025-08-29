حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله

أبدى أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي اعتقاده بأن الفريق قدم أداء أفضل في الشوط الثاني أمام أهلي جدة، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقال حجازي في تصريحاته عبر قناة ثمانية: "أعتقد أنها بداية جيدة. وهناك أشياء بحاجة لإصلاحها".

وأضاف "كنا ند قوي للأهلي وكان يمكننا التعادل وقدمنا شوطا ثانيا جيدا".

وأكمل "الفريق يحتاج للتأقلم، والأهلي أتى من السوبر السعودي أكثر انسجاما. أعتقد أننا بالمزيد من الانسجام سنكون أفضل".

واختتم "بين الشوطين أعاد المدرب التأكيد على أشياء كان يجب أن نفعلها، وتمكننا أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وحقق أهلي جدة انتصارا ثمينا على نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الإنجليزي أيفان توني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي قائد نادي نيوم وحصوله على بطاقة صفراء.

الفوز منح أهلي جدة المتوج بلقب السوبر السعودي منذ أيام أول 3 نقاط.

فيما خرج نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي من الجولة الأولى خالي الوفاض.

ويستعد نيوم لمواجهة ضمك في الجولة الثانية يوم 14 سبتمبر.

فيما سيلعب أهلي جدة ضد الاتفاق يوم 12 سبتمبر.