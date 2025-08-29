اختبار طبي يحسم مصير حارس الإسماعيلي أمام غزل المحلة

يخضع عبد الله جمال حارس الإسماعيلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة ضد غزل المحلة.

ويلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وتعرض عبد الله جمال للإصابة بالتواء في الكاحل خلال تدريبات الإسماعيلي.

ويستضيف ستاد هيئة قناة السويس، مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويملك الإسماعيلي 4 نقاط بعد التعادل في مباراة والفوز بمباراة وخسارة مباراتين.

ويبلغ رصيد غزل المحلة أيضا 4 نقاط بعد التعادل خلال الأربع مباريات الماضية.

عبد الله جمال صاحب الـ 22 عاما لعب 6 مبارات مع الإسماعيلي.

واستقبلت شباك عبد الله جمال 3 أهداف فيما حافظ عليها خلال 3 مباريات.