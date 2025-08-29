سكاي سبورتس: نيوكاسل يفتح الباب لرحيل إيزاك إلى ليفربول

فتح نيوكاسل الباب لرحيل ألكسندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ألكسندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد ليفربول

وكشفت سكاي سبورتس، عن موافقة نيوكاسل على رحيل إيزاك إلى ليفربول.

ونجح نيوكاسل في ضم نيك فولتماده مهاجم شتوتجارت في صفقة قياسية قدرت بـ 69 مليون جنيه إسترليني.

ويخضع فولتماده للفحص الطبي يوم الجمعة في نيوكاسل.

وزاد التعاقد مع فولتماده من فرص رحيل إيزاك إلى ليفربول قبل 4 أيام من غلق باب الانتقالات.

ورفض نيوكاسل عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

وغاب إيزاك عن مباراتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا، وليفربول.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.