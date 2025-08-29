اتحاد الكرة يعلن تعيين روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز في تمام التاسعة مساء السبت على استاد السلام.

واختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم إسباني لإدارة المباراة:

حكم ساحة: خابير أربيلولا روخاس

مساعد أول: ألفريدو رودريجيز مورينو

مساعد ثاني: خورخي بونو مايتي

حكم رابع: أليخاندرو مونيز رويس

حكم فيديو: خورخي فيجروا باسكيس

حكم فيديو مساعد: أحمد الغندور

حكم Var Support: حسام عزب

وسبق وأن أدار روخاس مواجهة سابقة بين فريقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في يوليو 2024، وحسم الأهلي تلك المواجهة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، وهو نفس رصيد بيراميدز في المركز العاشر بـ5 نقاط من 4 مباريات.

وكان مصدر من بيراميدز كشف لـ FilGoal.com أنه حال تم الإعلان عن طاقم التحكيم بقيادة خافيير روخاس سيتقدم النادي باحتجاج رسمي ونطالب بتحكيم مصري.. طالع التفاصيل بالضغط هنا