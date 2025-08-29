اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 00:19

ينظم الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية، يوم 1 سبتمبر القادم.

وستقام الورشة بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف الإدارة الفنية بقيادة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

و تمثل هذه الاستراتيجية بحسب بيان اتحاد الكرة، خطوة مهمة نحو تحسين وتعزيز اللعبة على مستوى العالم، خاصة في مصر.

كما ستفتح الاستراتيجية الجديدة أيضًا الأفق أمام 8 برامج دعم خاصة بالكرة النسائية في مصر، مما يعزز فرص نمو وتطوير اللعبة في مختلف جوانبها.

وسيتناول الحدث آليات تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مما يعكس الالتزام العميق بتحقيق التطور المستدام فى كرة القدم النسائية وتعزيز دورها في المجتمع الرياضي.

وستشهد ورشة العمل عرضا وتفسيرًا لهذه الاستراتيجية، بحضور إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

كما ستشهد الورشة حضور رودورين نابواير مستشارة قسم كرة القدم النسائية في فيفا، ورئيسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

