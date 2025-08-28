خبر في الجول - فيريرا يرفض المجازفة بـ ربيع أمام دجلة.. ويجهزه لمواجهة المصري

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 23:58

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد ربيع - الزمالك

يرفض البلجيكي يانيك فيريرا المجازفة والتعجل في الدفع بأحمد ربيع لاعب الزمالك خلال مواجهة وادي دجلة.

أحمد ربيع

النادي : الزمالك

الزمالك

وحرمت الإصابة أحمد ربيع من الظهور مع الزمالك المنضم إليه من البنك الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد ربيع يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ولكن يانيك فيريرا يرفض التعجل في الدفع باللاعب أمام وادي دجلة.

ويفضل فيريرا منح اللاعب الوقت الكافي للجاهزية وتجهيزه لمواجهة المصري عقب نهاية التوقف الدولي.

وتعرض ربيع للإصابة في العضلة الضامة قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي من الدوري.

وغاب ربيع عن مباريات الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب ومودرن سبورت وفاركو.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة يوم الأحد المقبلة ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

فيما يلعب ضد المصري يوم 13 سبتمبر ضمن الجولة السادسة عقب نهاية التوقفف الدولي.

الزمالك أحمد ربيع يانيك فيريرا
