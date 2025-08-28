بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي

حقق أهلي جدة انتصارا ثمينا على نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز أهلي جدة على نيوم بهدف دون رد في مباراة أقيمت بمدينة جدة.

وسجل الإنجليزي أيفان توني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي قائد نادي نيوم وحصوله على بطاقة صفراء.

الفوز منح أهلي جدة المتوج بلقب السوبر السعودي منذ أيام أول 3 نقاط.

فيما خرج نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي من الجولة الأولى خالي الوفاض.

وبدأ أهلي جدة المباراة بضغط هجومي عن طريق الثنائي فراس البريكان وأيفان توني.

وبعد انطلاقة رائعة من إنزو ميو جناح أهلي جدة وتمريرة رائعة وضعت توني في مواجهة المرمى سجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأول في الدقيقة 23.

لحظة إحراز إيفان توني أوّل أهداف المواجهة بين الأهلي ونيوم.

والحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). 🎥⚽️ pic.twitter.com/Ti1rENIn0G — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025

ورواغ محرز من الجهة اليسرى وسدد صاروخية مرت بجوار مرمى نيوم.

ووجه أحمد حجازي ضربة رأسية متقنة علت مرمى إدوارد ميندي حارس أهلي جدة.

وأهدر ألكسندر لاكازيت فرصة جديدة لتسجيل هدف التعادل ووضع الكرة في جسد الحارس السنغالي.

ويستعد نيوم لمواجهة ضمك في الجولة الثانية يوم 14 سبتمبر.

فيما سيلعب أهلي جدة ضد الاتفاق يوم 12 سبتمبر.