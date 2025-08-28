قطبا مدريد والوصيف.. مواجهات قوية لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

ليفربول ضد نيوكاسل

يخوض ليفربول مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويسعى ليفربول للعودة لمنصة التتويج بدوري الأبطال.

ويرجع آخر تتويج للريدز بدوري الأبطال إلى موسم 2018 - 2019، حين حقق لقبه السادس.

ليفربول سيلتقي قطبي مدريد، ريال مدريد وأتليتكو.

كما سيواجه إنتر الإيطالي المتأهل لنهائي الأبطال مرتين خلال آخر 3 نسخ من البطولة.

وواجه ليفربول منافسه ريال مدريد الموسم الماضي في مرحلة الدوري، وفاز الريدز بثنائية نظيفة.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

وجاءت مباريات ليفربول كالتالي:

ريال مدريد "داخل"

إنتر "خارج"

أتليتكو مدريد "داخل"

فرانكفورت "خارج"

أيندهوفن "داخل"

مارسيليا "خارج"

كارباج أجدام "داخل"

جالاتا سراي "خارج"

