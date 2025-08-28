الموقعة الـ 16 وذكريات الـ 6-1 وعودة صراع البلوز.. مواجهات برشلونة النارية في دوري الأبطال

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

برشلونة

يخوض برشلونة عدة مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويطارد برشلونة اللقب السادس من البطولة الغائبة عن النادي منذ 2015.

وسيخوض ريال مدريد مواجهات نارية أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان، والثنائي الإنجليزي تشيلسي ونيوكاسل.

أخبار متعلقة:
صدام صلاح ومواجهة مكررة للعام الخامس.. منافسو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا برشلونة ونيوكاسل مجددا.. مواجهات نارية لـ سان جيرمان في حملة الدفاع عن دوري الأبطال مواجهات كلاسيكية ومباراة سئمنا تكرارها وإجابة السؤال الأكثر طلبا.. عودة كرات يويفا الساخنة قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم

مواجهة برشلونة وباريس ستكون الـ 16 في المسابقات الأوروبية، والـ 15 في دوري الأبطال.

أولى المواجهات كانت ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1995 وانتهت بانتصار باريس وتأهله.

والمواجهة الوحيدة خارج دوري الأبطال كانت نهائي كأس أبطال الكؤوس 1997، وشهدت فوز برشلونة 1-0.

منذ ذلك الوقت وقعت العديد من المواجهات، من بينها ربع نهائي 2015 الذي شهد فوز برشلونة ذهابا وإيابا، وأشهرها على الإطلاق ريمونتادا البلوجرانا في 2017، من الخسارة 4-0 ذهابا إلى الفوز 6-1 إيابا.

تبدل الحال وهيمن باريس على مواجهات الفريقين في آخر مناسبتين، في دور الـ 16 لعام 2021، وربع نهائي 2024.

أما تشيلسي فهي مواجهة تتكرر للمرة الأولى منذ عام 2018 التي شهدت تأهل برشلونة إلى ربع النهائي على حساب البلوز.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

وجاءت مباريات برشلونة كالتالي:

باريس سان جيرمان "داخل"

تشيلسي "خارج"

فرانكفورت "داخل"

كلوب بروج "خارج"

أولمبياكوس "داخل"

سبارتا براج "خارج"

كوبنهاجن "داخل"

نيوكاسل "خارج"

برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ثأر طال انتظاره ومدريد كالعادة.. مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قطبا مدريد والوصيف.. مواجهات قوية لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا صدام صلاح ومواجهة مكررة للعام الخامس.. منافسو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا برشلونة ونيوكاسل مجددا.. مواجهات نارية لـ سان جيرمان في حملة الدفاع عن دوري الأبطال مواجهات كلاسيكية ومباراة سئمنا تكرارها وإجابة السؤال الأكثر طلبا.. عودة كرات يويفا الساخنة قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم يويفا يعلن تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الخميس 28 أغسطس 2025.. انطلاق الدوري السعودي وقرعة أبطال أوروبا
أخر الأخبار
ثأر طال انتظاره ومدريد كالعادة.. مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله 2 ساعة | سعودي في الجول
اختبار طبي يحسم مصير حارس الإسماعيلي أمام غزل المحلة 2 ساعة | الكرة المصرية
سكاي سبورتس: نيوكاسل يفتح الباب لرحيل إيزاك إلى ليفربول 2 ساعة | ميركاتو
اتحاد الكرة يعلن تعيين روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية 2 ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - فيريرا يرفض المجازفة بـ ربيع أمام دجلة.. ويجهزه لمواجهة المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 4 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم
/articles/512233/الموقعة-الـ-16-وذكريات-الـ-6-1-وعودة-صراع-البلوز-مواجهات-برشلونة-النارية-في-دوري-الأبطال