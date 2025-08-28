صدام صلاح ومواجهة مكررة للعام الخامس.. منافسو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يخوض ريال مدريد مواجهات نارية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بـ 15 لقبا.

وسيخوض ريال مدريد مواجهات نارية أمام عملاقي إنجلترا مانشستر سيتي، وليفربول.

ويلتقي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي للعام الخامس على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موسم 2021 - 2022 التقى الفريقان في نصف النهائي وفاز الملكي بنتيجة 5-6 في مجموع المباراتين، قبل أن يطيح جوارديولا ولاعبيه ببطل أوروبا من نصف نهائي 2022 - 2023 بخماسية مقابل هدف وحيد.

وفي موسم 2023 - 2024 أطاح ريال مدريد بحامل اللقب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

ونجح ريال مدريد مجددا في الفوز على مانشستر سيتي الموسم الماضي 2024 - 2025 بعد الفوز ذهابا وإيابا 3-2، و3-1.

وواجه ريال مدريد منافسه ليفربول الموسم الماضي في مرحلة الدوري، وفاز الريدز بثنائية نظيفة.

وكذلك يواجه ريال مدريد، فريق كايرات ألماتي خارج أرضه، في أول ظهور للفريق الكازاخستاني في دوري الأبطال.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

وجاءت مباريات ريال مدريد كالتالي:

مانشستر سيتي "داخل"

ليفربول "خارج"

يوفنتوس "داخل"

بنفيكا "خارج"

مارسيليا "داخل"

أولمبياكوس "خارج"

موناكو "داخل"

كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"