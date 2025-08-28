تقرير: تشيلسي لن يفلت به.. عرض ضخم من نيوكاسل لضم فيرمين لوبيز

لن يهنأ تشيلسي وحيدا بصفقة فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة دون منافسة.

وبحسب خوسيه ألفاريز صحفي برنامج الشيرينجيتو الإسباني، فإن نيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر قد دخلا على خط التفاوض.

وأوضح ألفاريز إن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة سبورت، فإن تشيلسي كان قد عرض 50 مليون يورو لضم اللاعب، وهو ما رفضه النادي الكتالوني.

وينتظر برشلونة تسجيل كل من فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن وروني بردجي.

ويعمل النادي أيضا على رحيل إنياكي بينيا وأوريول روميو وهيكتور فورت لتسجيل اللاعبين.

وكان برشلونة قد تعاقد مع جوان جارسيا وماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

وكانت سبورت قد كشفت في وقت سابق عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع برشلونة.

وفقا لسبورت فإن مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب وكان مستعدا لدفع 70 مليون يورو من أجله وهو مبلغ كان سيفيد برشلونة ويعيده لقاعدة 1 مقابل 1 ليسجل جميع لاعبيه بشكل طبيعي.

ويرى لوبيز أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يترك النادي هو في حال قرر برشلونة أنه لا يرغب في استمراره.

ويلعب لوبيز مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2023.

وشارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.

