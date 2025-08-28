خبر في الجول - المنتخب الثاني يستطلع رأي حجازي للمشاركة في كأس العرب.. والنني يرحب

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، مع أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان استطلع رأي حجازي للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

كما تواصل الجهاز الفني مع محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، ليلقى ترحيبا من اللعب للمشاركة في كأس العرب.

النني صاحب الـ33 عاما انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صيف 2024 قادما من أرسنال الإنجليزي.

أما حجازي البالغ من العمر 34 عاما، فانضم لصفوف نيوم السعودي في صيف 2024 قادما من الاتحاد السعودي.

وخاض النني 100 مباراة دولية مع منتخب مصر، فيما لعب حجازي 88 مباراة دولية بقميص المنتخب.

وكان الثنائي ضمن العناصر الأساسية للمنتخب خلال الفترة من 2011 حتى 2024.

ويرجع آخر ظهور لمحمد النني بقميص المنتخب إلى مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

ولم يضم حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب، محمد النني لصفوف الفراعنة تحت قيادته.

وانضم حجازي لصفوف المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن في دورة العاصمة الودية في مارس 2024، ولكنه ظل حبيسا لمقاعد البدلاء أمام نيوزيلندا وكرواتيا، قبل أن يدب خلافا مع الجهاز الفني للمنتخب.

وتولى حسام حسن المسؤولية الفنية لمنتخب مصر في فبراير 2024 بعد وداع كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مبكرًا.

ويلعب المنتخب الأول كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.