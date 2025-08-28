برشلونة ونيوكاسل مجددا.. مواجهات نارية لـ سان جيرمان في حملة الدفاع عن دوري الأبطال

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 22:08

كتب : محمود حمدي

تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2025

يخوض باريس سان جيرمان مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض سان جيرمان مباراتين ناريتين مجددا ضد برشلونة ونيوكاسل.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وأوقعت القرعة برشلونة وبايرن ميونيخ في مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان بطلي كأس العالم ودوري الأبطال.

كما سيواجه ريال مدريد منافسين إنجليزيين وهما ليفربول ومانشستر سيتي.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

وجاءت مباريات باريس سان جيرمان كالتالي:

بايرن ميونيخ "داخل"

برشلونة "خارج"

أتالانتا "داخل"

ليفركوزن "خارج"

توتنام "داخل"

سبورتنج لشبونة "خارج"

نيوكاسل "داخل"

أتليتك بلباو "خارج".

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
