بيان - الزمالك يعلن تفاصيل اجتماعه مع وزير الإسكان.. ومنح النادي أرض إضافية في التجمع

كشف الزمالك عن اجتماع وفد من النادي برئاسة حسين لبيب رئيس الزمالك، والمستشار القانوني كمال شعيب مع وزير الإسكان وقيادات من هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر.

واتفق وفد الزمالك مع وزير الإسكان على إعداد مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء، بشأن التظلم المقدم من النادي لاستئناف العمل بفرع أكتوبر.

كما أوضح بيان الزمالك، أن الاجتماع شهد إبداء وزير الإسكان استعداد الوزارة لمنح نادي الزمالك أرض إضافية في التجمع الخامس بعد إثبات جدية العمل في أرض أكتوبر.

وأشار البيان إلى دعم الوزارة للزمالك "أكد شريف الشربيني وزير الإسكان، على أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا سيادته في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك."

وتابع "وزير الإسكان نفى كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك."

كما أوضح بيان الزمالك "تناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى سيادة الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد سيادته بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على معالي دولة رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي."

وأتم الزمالك في بيانه "وجه حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر لسيادة الوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهم سيادته الكامل لموقف نادي الزمالك".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.