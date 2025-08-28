مواجهات كلاسيكية ومباراة سئمنا تكرارها وإجابة السؤال الأكثر طلبا.. عودة كرات يويفا الساخنة

نظرية التلاعب بالقرعة باستخدام الكرات الساخنة والباردة إحدى أكثر النظريات شعبية في كرة القدم، وأكثرها تكرارا في الحديث عن نتائج القرعة بلا دليل، ولكن هذه المرة -إن وجدت- فقد قامت بعمل جيد للغاية.

ربما فوجئ البعض أن برشلونة لم يواجه بايرن ميونيخ هذا العام، ولكن القرعة هذه المرة قررت منح الجماهير شيئًا تمنوه كثيرًا في الموسم الماضي، وأعاقه إنتر قبل أن يتلقى خماسية النهائي الشهيرة.

فبين من يقول أن النتيجة كانت ستختلف كثيرًا لو تأهل برشلونة لمواجهة باريس، وبين من يقول إن برشلونة كان سيتعرض لنتيجة كبيرة هو الآخر، لسوء الحظ لن نعرف أبدًا.. ولكن بعد أشهر قليلة من تلك الليلة، صار يمكننا اختبار الأمر.

يويفا لم يبخل في منحنا مرحلة أولى حافلة بالمواجهات الكبرى، تحديدا المواجهات المكررة.

ليفربول هزم ريال مدريد في مرحلة دوري العام الماضي، ولكن الملكي هزمه في نهائي 2018 و2022، من أصل 12 مواجهة فاز ريال مدريد بـ 7 منها، وفاز ليفربول بـ 4، وتعادلا مرة واحدة.

المرحلة التي تطبق في النظام الجديد للموسم الثاني على التوالي، أعادت لنا مواجهة كلاسيكية لم يكن يحبها جماهير أرسنال، ولكنها الآن فرصة مناسبة للثأر..

بالطبع، إنها تلك الليالي المزعجة أمام بايرن ميونيخ، التي شهدت 8 انتصارات للبافاري مقابل 3 للجانرز.

جمهور أرسنال لا ينسى خسارته 3-1 في الإمارات، ثم فوزه في أليانز أرينا 2-0 وخروجه من دور الـ 16 بقاعدة الهدف الخارجي عام 2013، وبالتأكيد لا ينسى الخسارة 5-1 ذهابا وإيابا في 2017.

آخر مواجهة كانت في ربع نهائي 2024، وبدأها أرسنال بالنعادل 2-2، ولكن فاز بايرن 1-0 مجددا في الإياب.

وكما يقال هنا.. الدين لله، والوطن للجميع، ومانشستر سيتي لريال مدريد.

من 2020 وحتى الآن، لم تغب هذه المواجهة إلا عن نسخة واحدة في آخر 6 نسخ.. دور الـ 16 في 2020 شهد فوز سيتي، ونصف نهائي 2022 شهد عودة ريال مدريد الشهيرة، ونصف نهائي 2023 شهد رباعية سيتي الشهيرة أيضا.

وفي 2024 تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح ليمر من ربع النهائي، أما في دور الملحق، فأيد ريال مدريد هيمنته على هذه المنافسة وفاز ذهابا وإيابا.

والآن، للنسخة الخامسة على التوالي، والسادسة في آخر 7، يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي من جديد.

المواجهات الكلاسيكية تعود من جديد، هذه المرة مع واحدة من أكثر مواقع دوري أبطال أوروبا جدلا عبر التاريخ: برشلونة × تشيلسي.

آخر مواجهة جمعتهما كانت في 2018 حين تأهل برشلونة من دور الـ 16 بثلاثية في كامب نو، ولكن قبلها لن ينسى أحدا ملحمتي 2012 و2009، واحدة انتصر فيها هذا والأخرى انتصر فيها ذاك، وفي الحالتين كان الطرف الآخر يرى نفسه الأحق بالنصر.

وبالعودة للوراء، فإن برشلونة أقصى تشيلسي من دور الـ 16 لنسخة 2006، وتشيلسي أقصاه في نفس الدور لنسخة 2005، وفي ربع نهائي 2000 كان لبرشلونة نصر تاريخي في الوقت الإضافي، حيث خسر الذهاب 3-1 وفاز بالإياب 5-1.

ولكن هذه الموقعة التاريخية بدأت لأول مرة خارج دوري الأبطال، في كأس المعارض عام 1966، حيث فاز برشلونة ذهابا 2-0، ورد تشيلسي بالفوز إيابا بنفس النتيجة، وآنذاك لم يكن الوقت الإضافي قد تم اكتشافه، فكان الحل في مباراة فاصلة بين الفريقين، سحق فيها برشلونة البلوز بخمسة أهداف دون رد.

إجمالا، 6 انتصارات لبرشلونة، و5 لتشيلسي، و6 تعادلات من أصل 17 مواجهة، والآن نحن على موعد مع الـ 18.