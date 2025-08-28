انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(0) نيوم.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد نيوم.

ويلعب أهلي جدة ضد نيوم ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

نهاية المباراة

ق49 بطاقة صفراء في وجه احمد حجازي مدافع نيوم

ق48 انفراد من ألكسندر لاكازيت وتصدي رائع من إدوارد ميندي

ق47 تسديدة قوية من سعيد بن رحمة تمر أعلى مرمى أهلي جدة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 انطلاقة وتسديدة قوية من رياض محرز تمر بجوار مرمى نيوم بقليل

ق23 إيفان توني يسجل الهدف الأول لأهلي جدة بعد انفراد تام بالمرمى

لحظة إحراز إيفان توني أوّل أهداف المواجهة بين الأهلي ونيوم.

والحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

ق22 أحمد حجازي يهدر فرصة محققة بضربة رأسية تمر أعلى من العارضة بقليل

ق9 انطلاقة سريعة من علي مجرشي لاعب أهلي جدة وتدخل من عبد الله دوكوري لكن حكم المباراة يطالب باستمرار اللعب

ق5 ضغط هجومي مبكر من أهلي جدة عن طريق فراس البريكان

انطلاق المباراة