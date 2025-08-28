التشكيل - حجازي ولاكازيت يقودان نيوم أمام أهلي جدة.. ومحرز أساسي

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يقود المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي التشكيل الأساسي لنادي نيوم في مواجهة أهلي جدة.

ويلعب نيوم ضد أهلي جدة بعد قليل ضمن افتتاح الدوري السعودي.

كما يتواجد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في التشكيل الأساسي للفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي.

وجاء تشكيل نيوم كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: فارس عابدي- أحمد حجازي - خليفة الدوسري - محمد الدوسري

الوسط: عبد الملك العييري - أمادو كوني - عبد الله دوكوري

الهجوم: سايمون بوابري - ألكسندر لاكازيت - سعيد بن رحمة.

في المقابل يقود رياض محرز هجوم أهلي جدة في مواجهة نيوم.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانييز - ميريح ديميرال - سعد بالعيد

خط الوسط: صلاح أبو الشامات - فرانك كيسييه

أمامهما: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان

خط الهجوم: إيفان توني

