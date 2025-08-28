خبر في الجول - اختبار طبي يحسم موقف بن رمضان أمام بيراميدز

بات التونسي محمد علي بن رمضان مهددا بالغياب عن مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء السبت ضمن قمة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بن رمضان سيخضع لاختبار طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية واكتفى بتدريبات تأهيلية في مران اليوم الخميس.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام غزل المحلة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما تعثر بيراميدز بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وجمع كل من الأهلي وبيراميدز 5 نقاط عقب مرور أربع جولات لكن الأهلي خاض مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري تعادل مرتين أمام كل من مودرن سبورت وغزل المحلة.

بينما تغلب الأهلي في مباراة وحيدة على فاركو.

أما بيراميدز فخاض 4 مباريات وانتصر مرة وحيدة على الإسماعيلي وتعادل أمام كل من وادي دجلة والمصري.

بينما خسر المواجهة الأخيرة أمام مودرن سبورت.