قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم

أسفرت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 - 2026 عن مواجهات نارية.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وأوقعت القرعة برشلونة وبايرن ميونيخ في مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان بطلي كأس العالم ودوري الأبطال.

كما سيواجه ريال مدريد منافسين إنجليزيين وهما ليفربول ومانشستر سيتي.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

فرق المستوى الأول:

مواجهات بايرن ميونيخ

تشيلسي "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - كلوب بروج "داخل" - أرسنال "خارج" - سبورتنج لشبونة "داخل" - أيندهوفن "خارج" - سانت جيلواز البلجيكي "داخل" - بافوس القبرصي "خارج"

مواجهات تشيلسي

برشلونة "داخل" - بايرن ميونيخ خارج - بنفيكا داخل - أتالانتا خارج - أياكس داخل - نابولي خارج - بافوس داخل - كارباج أجدام خارج

مواجهات ريال مدريد

مانشستر سيتي "داخل" - ليفربول "خارج" - يوفنتوس "داخل" - بنفيكا "خارج" - مارسيليا "داخل" - أولمبياكوس "خارج" - موناكو "داخل" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"

مواجهات إنتر

ليفربول "داخل" - دورتموند "خارج" - أرسنال "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج" - سبارتا براج "داخل" - أياكس "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - سان جيلواز البلجيكي "خارج"

مواجهات بروسيا دورتموند

إنتر "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - فياريال "داخل" - يوفنتوس "خارج" - بودو جليمت "داخل"- توتنام "خارج" - أتليتك بلباو "داخل" - كوبنهاجن "خارج"

مواجهات ليفربول

ريال مدريد "داخل" - إنتر "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - فرانكفورت "خارج"- أيندهوفن "داخل" - مارسيليا "خارج"- كارباج أجدام "داخل" - جالاتا سراي "خارج"

مواجهات برشلونة

باريس سان جيرمان "داخل" - تشيلسي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سبارتا براج "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - نيوكاسل "خارج"

مواجهات باريس سان جيرمان

بايرن ميونيخ "داخل" - برشلونة "خارج" - أتالانتا "داخل" - ليفركوزن "خارج"- توتنام "داخل" - سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"

مواجهات مانشستر سيتي

بروسيا دورتموند "داخل" - ريال مدريد "خارج" - ليفركوزن "داخل" - فياريال "خارج" - نابولي "داخل" - بودو جليمت "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - موناكو "خارج"

فرق المستوى الثاني:

مواجهات باير ليفركوزن

باريس سان جيرمان "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - فياريال "داخل" - بنفيكا "خارج" - أيندهوفن "داخل" - أولمبياكوس "خارج" - نيوكاسل "داخل" - كوبنهاجن "خارج"

مواجهات أرسنال

بايرن ميونيخ "داخل" - إنتر "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سلافيا براج "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"

مواجهات أتالانتا

تشيلسي "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - كلوب بروج "داخل" - فرانكفورت "خارج" - سلافيا براج "داخل" - مارسيليا "خارج" - أتليتك بلباو "داخل" - سان جيلواز البلجيكي "خارج"

مواجهات بنفيكا

ريال مدريد "داخل" - تشيلسي "خارج" - ليفركوزن "داخل" - يوفنتوس "خارج" - نابولي "داخل" - أياكس "خارج" - كارباج أجدام "داخل" - نيوكاسل "خارج"

مواجهات كلوب بروج

برشلونة "داخل" - بايرن ميونيخ "خارج" - أرسنال "داخل" - أتالانتا "خارج" - مارسيليا "داخل"- سبورتنج لشبونة "خارج" - موناكو "داخل"- كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"

مواجهات أينتراخت فرانكفورت

ليفربول "داخل" - برشلونة "خارج" - أتالانتا "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج"- توتنام "داخل" - نابولي "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - كارباج أجدام "خارج"

مواجهات يوفنتوس

دورتموند "داخل" - ريال مدريد "خارج" - بنفيكا "داخل" - فياريال "خارج"- سبورتنج لشبونة "داخل" - بودو جليمت "خارج" - بافوس "داخل" - موناكو "خارج"

مواجهات أتليتكو مدريد

إنتر "داخل" - ليفربول "خارج" - فرانكفورت "داخل" - أرسنال "خارج" - بودو جليمت "داخل" - أيندهوفن "خارج" - يونيون سان جيلواز البلجيكي "داخل" - جالاتا سراي "خارج"

مواجهات فياريال

مانشستر سيتي "داخل" - دورتموند "خارج" - يوفنتوس "داخل" - ليفركوزن "خارج" - أياكس "داخل" - توتنام "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - بافوس "خارج"

فرق المستوى الثالث:

مواجهات مارسيليا

ليفربول "داخل" - ريال مدريد "خارج" - أتالانتا "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أياكس "داخل"- سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - سان جيلواز البلجيكي "خارج"

مواجهات توتنام

دورتموند "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - فياريال "داخل" - فرانكفورت "خارج" - سلافيا براج "داخل" - بودو جليمت "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - موناكو "خارج"

مواجهات بودو جليمت النرويجي

مانشستر سيتي "داخل" - دورتموند "خارج" - يوفنتوس "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج" - توتنام "داخل" - سلافيا براج "خارج" - موناكو "داخل" - جالاتا سراي "خارج"

مواجهات سبورتنج لشبونة

باريس سان جيرمان "داخل" - بايرن ميونيخ "خارج" - كلوب بروج "داخل" - يوفنتوس "خارج" - مارسيليا "داخل" - نابولي "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - أتلتيك بلباو "خارج"

مواجهات أولمبياكوس

ريال مدريد "داخل" - برشلونة "خارج" - ليفركوزن "داخل"- أرسنال "خارج" - أيندهوفن "داخل"- أياكس "خارج" - بافوس "داخل" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"

مواجهات أياكس أمستردام

إنتر "داخل" - تشيلسي"خارج" - بنفيكا "داخل" - فياريال "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - مارسيليا "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - كارباج أجدام"خارج"

مواجهات سلافيا براج التشيكي

برشلونة "داخل" - إنتر "خارج" - أرسنال "داخل" - أتالانتا "خارج" - بودو جليمت "داخل" - توتنام "خارج" - أتليتك بلباو "داخل" - بافوس "خارج"

مواجهات ايندهوفن

بايرن ميونيخ "داخل" - ليفربول "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - ليفركوزن "خارج" - نابولي "داخل"- أولمبياكوس "خارج" - سانت جيلواز البلجيكي "داخل" - نيوكاسل "خارج"

مواجهات نابولي

تشيلسي "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - بنفيكا "خارج" - سبورتنج لشبونة "داخل" - أيندهوفن "خارج" - كاباراج أجدام "داخل"- كوبنهاجن "خارج"

فرق المستوى الرابع

أتليتك بلباو

باريس سان جيرمان "داخل" - دورتموند "خارج" - أرسنال "داخل" - أتالانتا "خارج" - سبورتنج لشبونة "داخل" - سلافيا براج "خارج" - كارباج اجدام "داخل" - نيوكاسل "خارج"

كارباج أجدام الأذربيجاني

تشيلسي "داخل" - ليفربول "خارج" - فرانكفورت "داخل"- بنفيكا "خارج" - أياكس "داخل"- نابولي "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - جالاتا سراي "خارج"

موناكو

مانشستر سيتي "داخل" - ريال مدريد "خارج" - يوفنتوس "داخل" - كلوب بروج "خارج" - توتنام "داخل" - بودو جليمت "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - بافوس القبرصي "خارج"

جالاتا سراي

ليفربول "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - فرانكفورت "خارج" - بودو جليمت "داخل" - أياكس "خارج" - سانت جيلواز "داخل" - موناكو "خارج"

نيوكاسل

برشلونة "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - بنفيكا "داخل" - ليفركوزن "خارج" - أيندهوفن "داخل" - مارسيليا "خارج" - بلباو "داخل" - أتليتك بلباو "داخل" - سانت جيلواز البلجيكي "خارج"

سانت جيلواز البلجيكي

إنتر "داخل" - بايرن ميونيخ "خارج" - أتالانتا "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج" - مارسيليا "داخل" - أيندهوفن "خارج" - نيوكاسل "داخل" - جالاتا سراي "خارج"

بافوس القبرصي

بايرن ميونيخ "داخل" - تشيلسي "خارج" - فياريال "داخل" - يوفنتوس "خارج" - سلافيا براج "داخل" - أولمبياكوس "خارج" - موناكو "داخل"- كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"

كوبنهاجن الدنماركي

دورتموند "داخل" - برشلونة "خارج" - ليفركوزن "داخل" - فياريال "خارج" - نابولي "داخل"- توتنام "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - كارباج أجدام "خارج"

كايرات ألماتي الكازاخستاني

ريال مدريد "داخل" - إنتر "خارج" - كلوب بروج "داخل" - أرسنال "خارج" - أولمبياكوس "داخل"- سبورتنج لشبونة "خارج" - بافوس "داخل" - كوبنهاجن "خارج"