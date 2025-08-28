انتهت - قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي
الخميس، 28 أغسطس 2025 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات.
وسيتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.
وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.
وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.
وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري يوم السبت المقبل.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
فرق المستوى الأول:
مواجهات بايرن ميونيخ
تشيلسي "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - كلوب بروج "داخل" - أرسنال "خارج" - سبورتنج لشبونة "داخل" - أيندهوفن "خارج" - سانت جيلواز البلجيكي "داخل" - بافوس القبرصي "خارج"
مواجهات تشيلسي
برشلونة "داخل" - بايرن ميونيخ خارج - بنفيكا داخل - أتالانتا خارج - أياكس داخل - نابولي خارج - بافوس داخل - كارباج أجدام خارج
مواجهات ريال مدريد
مانشستر سيتي "داخل" - ليفربول "خارج" - يوفنتوس "داخل" - بنفيكا "خارج" - مارسيليا "داخل" - أولمبياكوس "خارج" - موناكو "داخل" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"
مواجهات إنتر
ليفربول "داخل" - دورتموند "خارج" - أرسنال "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج" - سبارتا براج "داخل" - أياكس "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - سان جيلواز البلجيكي "خارج"
مواجهات بروسيا دورتموند
إنتر "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - فياريال "داخل" - يوفنتوس "خارج" - بودو جليمت "داخل"- توتنام "خارج" - أتليتك بلباو "داخل" - كوبنهاجن "خارج"
مواجهات ليفربول
ريال مدريد "داخل" - إنتر "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - فرانكفورت "خارج"- أيندهوفن "داخل" - مارسيليا "خارج"- كارباج أجدام "داخل" - جالاتا سراي "خارج"
مواجهات برشلونة
باريس سان جيرمان "داخل" - تشيلسي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سبارتا براج "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - نيوكاسل "خارج"
مواجهات باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ "داخل" - برشلونة "خارج" - أتالانتا "داخل" - ليفركوزن "خارج"- توتنام "داخل" - سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"
مواجهات مانشستر سيتي
بروسيا دورتموند "داخل" - ريال مدريد "خارج" - ليفركوزن "داخل" - فياريال "خارج" - نابولي "داخل" - بودو جليمت "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - موناكو "خارج"
فرق المستوى الثاني:
مواجهات باير ليفركوزن
باريس سان جيرمان "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - فياريال "داخل" - بنفيكا "خارج" - أيندهوفن "داخل" - أولمبياكوس "خارج" - نيوكاسل "داخل" - كوبنهاجن "خارج"
مواجهات أرسنال
بايرن ميونيخ "داخل" - إنتر "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سلافيا براج "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"
مواجهات أتالانتا
تشيلسي "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - كلوب بروج "داخل" - فرانكفورت "خارج" - سلافيا براج "داخل" - مارسيليا "خارج" - أتليتك بلباو "داخل" - سان جيلواز البلجيكي "خارج"
مواجهات بنفيكا
ريال مدريد "داخل" - تشيلسي "خارج" - ليفركوزن "داخل" - يوفنتوس "خارج" - نابولي "داخل" - أياكس "خارج" - كارباج أجدام "داخل" - نيوكاسل "خارج"
مواجهات كلوب بروج
برشلونة "داخل" - بايرن ميونيخ "خارج" - أرسنال "داخل" - أتالانتا "خارج" - مارسيليا "داخل"- سبورتنج لشبونة "خارج" - موناكو "داخل"- كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"
مواجهات أينتراخت فرانكفورت
ليفربول "داخل" - برشلونة "خارج" - أتالانتا "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج"- توتنام "داخل" - نابولي "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - كارباج أجدام "خارج"
مواجهات يوفنتوس
دورتموند "داخل" - ريال مدريد "خارج" - بنفيكا "داخل" - فياريال "خارج"- سبورتنج لشبونة "داخل" - بودو جليمت "خارج" - بافوس "داخل" - موناكو "خارج"
مواجهات أتليتكو مدريد
إنتر "داخل" - ليفربول "خارج" - فرانكفورت "داخل" - أرسنال "خارج" - بودو جليمت "داخل" - أيندهوفن "خارج" - يونيون سان جيلواز البلجيكي "داخل" - جالاتا سراي "خارج"
مواجهات فياريال
مانشستر سيتي "داخل" - دورتموند "خارج" - يوفنتوس "داخل" - ليفركوزن "خارج" - أياكس "داخل" - توتنام "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - بافوس "خارج"
فرق المستوى الثالث:
مواجهات مارسيليا
ليفربول "داخل" - ريال مدريد "خارج" - أتالانتا "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أياكس "داخل"- سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - سان جيلواز البلجيكي "خارج"
مواجهات توتنام
دورتموند "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - فياريال "داخل" - فرانكفورت "خارج" - سلافيا براج "داخل" - بودو جليمت "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - موناكو "خارج"
مواجهات بودو جليمت النرويجي
مانشستر سيتي "داخل" - دورتموند "خارج" - يوفنتوس "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج" - توتنام "داخل" - سلافيا براج "خارج" - موناكو "داخل" - جالاتا سراي "خارج"
مواجهات سبورتنج لشبونة
باريس سان جيرمان "داخل" - بايرن ميونيخ "خارج" - كلوب بروج "داخل" - يوفنتوس "خارج" - مارسيليا "داخل" - نابولي "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - أتلتيك بلباو "خارج"
مواجهات أولمبياكوس
ريال مدريد "داخل" - برشلونة "خارج" - ليفركوزن "داخل"- أرسنال "خارج" - أيندهوفن "داخل"- أياكس "خارج" - بافوس "داخل" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"
مواجهات أياكس أمستردام
إنتر "داخل" - تشيلسي"خارج" - بنفيكا "داخل" - فياريال "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - مارسيليا "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - كارباج أجدام"خارج"
مواجهات سلافيا براج التشيكي
برشلونة "داخل" - إنتر "خارج" - أرسنال "داخل" - أتالانتا "خارج" - بودو جليمت "داخل" - توتنام "خارج" - أتليتك بلباو "داخل" - بافوس "خارج"
مواجهات ايندهوفن
بايرن ميونيخ "داخل" - ليفربول "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - ليفركوزن "خارج" - نابولي "داخل"- أولمبياكوس "خارج" - سانت جيلواز البلجيكي "داخل" - نيوكاسل "خارج"
مواجهات نابولي
تشيلسي "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - بنفيكا "خارج" - سبورتنج لشبونة "داخل" - أيندهوفن "خارج" - كاباراج أجدام "داخل"- كوبنهاجن "خارج"
فرق المستوى الرابع
أتليتك بلباو
باريس سان جيرمان "داخل" - دورتموند "خارج" - أرسنال "داخل" - أتالانتا "خارج" - سبورتنج لشبونة "داخل" - سلافيا براج "خارج" - كارباج اجدام "داخل" - نيوكاسل "خارج"
كارباج أجدام الأذربيجاني
تشيلسي "داخل" - ليفربول "خارج" - فرانكفورت "داخل"- بنفيكا "خارج" - أياكس "داخل"- نابولي "خارج" - كوبنهاجن "داخل" - جالاتا سراي "خارج"
موناكو
مانشستر سيتي "داخل" - ريال مدريد "خارج" - يوفنتوس "داخل" - كلوب بروج "خارج" - توتنام "داخل" - بودو جليمت "خارج" - جالاتا سراي "داخل" - بافوس القبرصي "خارج"
جالاتا سراي
ليفربول "داخل" - مانشستر سيتي "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - فرانكفورت "خارج" - بودو جليمت "داخل" - أياكس "خارج" - سانت جيلواز "داخل" - موناكو "خارج"
نيوكاسل
برشلونة "داخل" - باريس سان جيرمان "خارج" - بنفيكا "داخل" - ليفركوزن "خارج" - أيندهوفن "داخل" - مارسيليا "خارج" - بلباو "داخل" - أتليتك بلباو "داخل" - سانت جيلواز البلجيكي "خارج"
سانت جيلواز البلجيكي
إنتر "داخل" - بايرن ميونيخ "خارج" - أتالانتا "داخل" - أتليتكو مدريد "خارج" - مارسيليا "داخل" - أيندهوفن "خارج" - نيوكاسل "داخل" - جالاتا سراي "خارج"
بافوس القبرصي
بايرن ميونيخ "داخل" - تشيلسي "خارج" - فياريال "داخل" - يوفنتوس "خارج" - سلافيا براج "داخل" - أولمبياكوس "خارج" - موناكو "داخل"- كايرات ألماتي الكازاخستاني "خارج"
كوبنهاجن الدنماركي
دورتموند "داخل" - برشلونة "خارج" - ليفركوزن "داخل" - فياريال "خارج" - نابولي "داخل"- توتنام "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - كارباج أجدام "خارج"
كايرات ألماتي الكازاخستاني
ريال مدريد "داخل" - إنتر "خارج" - كلوب بروج "داخل" - أرسنال "خارج" - أولمبياكوس "داخل"- سبورتنج لشبونة "خارج" - بافوس "داخل" - كوبنهاجن "خارج"