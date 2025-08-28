الركراكي: مقتنع باختياراتي.. ولا داعي للقلق بشأن الغيابات

شدد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي على قناعته التامة باختياراته لقائمة أسود الأطلس لمباراتي النيجر وزامبيا.

واستدعى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي 27 لاعبا لخوض مباراتي النيجر وزامبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "مقتنع كل الاقتناع بالعناصر التي تم إستدعاؤها لقائمة المنتخب المغربي".

وأضاف "لست متخوفا مما يحدث في بعض الأحيان من غيابات مؤثرة ومن لاعبين يتعرضون للإصابة".

وأتم الركراكي: "نتوفر على لاعبين نضع فيهم الثقة ولا مجال للتخوف، وصلنا لمرحلة مهمة في مشوارنا، كل لاعب يتم إستدعاؤه يعرف دوره الحقيقي وبالتالي فلا مجال للخوف في بعض المراكز".

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

وتواجد أشرف داري مدافع الأهلي ومحمد الشيبي مدافع بيراميدز في القائمة.

وشهدت القائمة استدعاء نائل العيناوي لاعب وسط روما لأول مرة، بعد اختيار اللعب للمغرب بدلا من فرنسا التي ولد فيها.

كما شهدت القائمة استدعاء الحارس مهدي الحرار حارس الرجاء لأول مرة كذلك.

فيما عاد المدافع سفيان الكرواني مدافع أوتريخت الهولندي للقائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي الحرار

الدفاع: أشرف حكيمي- نايف أكرد - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - عمر الهلالي - محمد شيبي - يوسف بلعمر - جواد يميق - أشرف داري

الوسط: سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري- بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - أسامة العزوزي - إلياس بن صغير.

الهجوم: يوسف النصيري - مروان سنادي - أيوب الكعبي- شمس الدين طالبي - أمين عدلي - براهيم دياز - إلياس أخوماش - حمزة إكمان

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

