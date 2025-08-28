الزمالك يتقدم ببلاغ لـ النائب العام لمن يتعمد تشويه صورة جماهيره

رفض نادي الزمالك محاولات المساس بجماهيره وتقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد "بعض من يتعمد تشويه صورة جماهير النادي والإساءة إليهم".

وجاء بيان الزمالك

"يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفضه القاطع لمحاولات المساس بجماهير نادي الزمالك العظيمة أو تشويه جمهور القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال، كما يؤكد مجلس الإدارة دائما على عدم التهاون في حقوق جماهيره أو الدفاع عنها ضد أي محاولات للإساءة المتعمدة لهم أو بغرض تشويه جماهير النادي.

ولن يقف المجلس ساكنا أمام الحملات الممنهجة ضد جماهير القلعة البيضاء، رغم أن جماهيرنا الوفية تضرب مثالا يحتذى به في الالتزام والانضباط والوعي الكامل داخل وخارج الملاعب.

ومن هذا المنطلق تقدم مجلس إدارة النادي بعدة بلاغات رسمية للسيد المستشار محمد شوقي النائب العام ضد كل من، المدعو (م. ص)، والمدعو ت. ع)، وعدد من أصحاب المنشورات والفيديوهات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، والتي تتعمد تشويه صورة جماهير النادي والإساءة إليهم ونشر معلومات مغلوطة وتعمدهم التحريض الصريح ضد جماهير الزمالك، بغرض تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة بين الجماهير.

وطالب مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عنهم لارتكابهم مخالفات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وتعمدهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بغرض الإساءة لنادي الزمالك وجماهيره".

ونشر الزمالك مقطعا لفيديو هتافات جماهير الزمالك بعنوان: "الزمالك جمهوره كبير.. أرض أكتوبر حق أصيل".

وجاء نشر الزمالك للفيديو من أجل الرد على زعم البعض بتحريف هتافات الجماهير خلال مواجهة فاركو فيما يتعلق بأرض النادي بفرع 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.