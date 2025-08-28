إيقاف 4 لاعبين وغرامة.. عقوبات الجولة الرابعة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الرابعة من الدوري المصري بعد نهايتها.

وشهدت العقوبات إيقاف 4 لاعبين وتغريم نادي إنبي.

وجاءت عقوبات الجولة الرابعة

إنبي والجونة

تغريم نادي إنبي 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الالتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.

طلائع الجيش والإسماعيلي

إيقاف أبو بكر ألفا كيتا لاعب طلائع الجيش مباراتين وتغريمه 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

بيراميدز ومودرن سبورت

‎إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الزمالك وفاركو

إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

‎إيقاف بابكر ندياي لاعب فاركو مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.