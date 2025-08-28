وسط اهتمام نيوكاسل.. مدرب برينتفورد يواصل استبعاد ويسا من المباريات

أكد كيث أندروز مدرب برينتفورد أن مهاجمه يوان ويسا لن يشارك في مباراة سندرلاند، وسط اهتمام نيوكاسل يونايتد بضمه.

وأوضح أندروز في تصريحات للصحفيين: "لم يتغير شيء بشأن ويسا"، وذلك في إشارة لاستمرار استبعاده من المباريات.

وأكد مدرب برينتفورد ثقته في بقاء ويسا مع الفريق في نهاية فترة الانتقالات.

قبل أيام، رفض برينتفورد عرضا ثانيا من نيوكاسل لضم يوان ويسا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

عرض نيوكاسل تضمن 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

ووفقا لـ ذا أثلتيك فإن برينتفورد لم يحدد سعرًا مستهدفًا للاستغناء عن ويسا لأي فريق، فيما يرغب المهاجم الكونغولي في الانتقال إلى نيوكاسل.

وبلغ العرض الأول المقدم من نيوكاسل لضم ويسا 25 مليون جنيه إسترليني.

ويسا البالغ من العمر 28 عاما، سجل 19 هدفا الموسم الماضي في الدوري.

ولم يحضر يوان ويسا الفترة التحضيرية للفريق في البرتغال قبل الموسم، وغاب عن أول مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخسر برينتفورد المباراة الافتتاحية أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 3-1، ثم فاز على بورنموث بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

نيوكاسل يهتم بضم ويسا كبديل محتمل لرحيل ألكسندر إيزاك.

ويرغب ألكسندر إيزاك المهاجم السويدي لفريق نيوكاسل في الرحيل خلال الصيف.

وكتب إيزاك عبر حسابه على إنستجرام أن النادي يعرف موقفه ولا يمكن لعلاقتهما أن تستمر..طالع رسالة إيزاك بالضغط هنا

وانضم ويسا إلى برينتفورد قادما من لوريان الفرنسي عام 2021.

وينتهي عقد ويسا مع برينتفورد في صيف 2026، فيما يملك النادي الإنجليزي خيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

إجمالا سجل ويسا 49 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 149 مباراة مع برينتفورد.