موري توريه.. من أحياء كوت ديفوار للسيطرة على وسط ملعب غزل المحلة

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

موري توريه - أحمد رضا - غزل المحلة

يتألق الإيفواري موري توريه لاعب غزل المحلة في الموسم الجاري من الدوري المصري ما لفت إليه الأنظار.

موري توريه

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وفاز لاعب الوسط الشاب بجائزة رجل المباراة في الجولة الأولى بالفعل من الدوري المصري بعدما تعادل زعيم الفلاحين مع بدون أهداف ضد البنك الأهلي.

توريه نشأ في عائلة فقيرة في كوت ديفوار وبرز محليا والتقطته الأعين في غزل المحلة بداية الموسم الماضي.

وانضم لزعيم الفلاحين بعقد يمتد لمدة 3 مواسم بدون مقابل قادما من فريق دينجيلي، ويتقاضى 50 ألف دولار سنويا حسبما علم FilGoal.com.

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text

3 تمريرات وهدف، هكذا قدم غزل المحلة الفيديو التقديمي لجماهير للإعلان عن ضم موري توريه.

النادي كتب عنه: "لاعب وسط المنتخب الأوليمبي الإيفواري وأحد المواهب الصاعدة في القارة الإفريقية".

في الموسم الماضي كان الإيفواري أكثر لاعب وسط أكمل عرقلات ناجحة برصيد 55 عرقلة صحيحة، وفي المركز السابع كأكثر لاعب قطعا لمسار الكرة برصيد 25 مرة.

كما يعد أكثر لاعب وسط في غزل المحلة مرر الكرة بشكل صحيح برصيد 619 تمريرة وتلاه محمد أشرف بنشرقي بـ 398 تمريرة.

ما يميز الإيفواري أن 50% من تمريراته جاءت في منتصف ملعب الخصم، وعلى مستوى التمريرات الطولية أرسل توريه 51 تمريرة بنسبة دقيقة 49.5%.

May be an image of 4 people, people playing soccer, people playing football and text

بالنظر للموسم الحالي فموري توريه هو أكثر لاعب وسط في زعيم الفلاحين أكمل عرقلات ناجحة برصيد 5 مرات، وقطع مسار الكرة 6 مرات.

كما مرر 101 تمريرة صحيحة من 43 في منتصف ملعب الخصم، كما حافظ على نسبة 50% في التمريرات الطولية كما الموسم الماضي.

May be an image of 2 people, people playing football, people playing soccer and text

وفقا لتصريحات وكيله لموقع 225 فوت الإيفواري فإن أندية الزمالك والمصري والبنك الأهلي أبدت اهتماما بضم اللاعب بالإضافة لنادي سعودي.

كما سبق أن أشار موقع "أفريكافوت" لوجود اهتمام من الوداد المغربي لضم اللاعب الإيفواري في يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن "لياقة موري توريه البدنية ومهاراته الفنية" جعلت الوداد يفكر في ضمه.

فأين سينتهي المطاف بلاعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي مع غزل المحلة؟

موري توريه الدوري المصري غزل المحلة
