كرة سلة - رنيم الجداوي لـ في الجول: أحلم بالتتويج بإفريقيا مع الأهلي.. وأدائي الفردي بمساعدة الفريق

أعربت رنيم الجداوي لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي لكرة السلة عن سعادتها بما قدمته الموسم الماضي.

وتوجت رنيم الجداوي مع فريق سيدات الأهلي بكافة الألقاب المحلية الموسم الماضي، بينما لم يحالف الفريق الحظ في حصد لقب إفريقيا.

وتطمح رنيم الجداوي في التتويج بلقب إفريقيا هذا الموسم مع الأهلي خاصة وأن البطولة تقام على صالة النادي.

وحصدت رنيم العديد من الألقاب الفردية الموسم الماضي بلقب الهدافة وأفضل لاعبة في أكثر من بطولة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

وقالت رنيم الجداوي لاعبة سلة الأهلي لـ FilGoal.com: "الحمد لله سعيدة بأدائي الموسم الماضي، بعد العمل على تصحيح أخطائي بالموسم السابق، وأحمد الله أنني تمكنت من مساعدة الأهلي و منتخب مصر والظهور بشكل جيد".

أما عن سر التألق والتتويج بالجوائز الفردية فأوضحت "لا أرى سر معين بسبب تألقي الموسم الماضي سوى التدرب جيدا والتركيز على أهدافي، والله كلل تعبي خلال الموسم".

وكشفت رنيم "أصعب فترة في الموسم الماضي بالنسبة لي هي نهائيات بطولة إفريقيا للأندية، كنا نطمح في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، لكن لم يحدث نصيب، وذلك يزيد من إصرارنا هذا الموسم لحصد اللقب والتركيز بشكل أكبر".

وتابعت "أعتقد أن تفوق الأهلي الفترة الأخيرة بسبب لعبنا رفقة بعضنا البعض كلاعبات لفترة طويلة لذلك حدث انسجام كبير بيننا، ولا أرى أن الأمر له علاقة بتراجع أداء سبورتنج لأنه فريق جيد ورائع، لكن كانت لدينا أهداف ركزنا عليها والحمد لله وفقنا فيها".

وشددت رنيم "لا أدخل أي بطولة بتركيز على لقب الهدافة، ولكن هدفي يكون مساعدة الفريق في كل مباراة وفي النهاية يكون التوفيق من الله".

وكشفت "حلمي التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية مع الأهلي، خاصة أن هذا الموسم ستقام على صالة النادي، وبالتأكيد أتمنى التتويج بالبطولات المحلية كلها لكن الهدف الأكبر بطولة إفريقيا وسط جماهير النادي، وكلنا تركيز على عدم إهدار فرصة التتويج بها على أرضنا".

وأضافت "احترافي مع نادي الفتاة الكويتي خلال فترة البطولة العربية فقط، وبعدها أعود إلى الأهلي بشكل طبيعي واستكمال تعاقدي هذا الموسم".

وواصلت "بذلنا مجهودا كبيرا في النسخة الماضية من بطولة إفريقيا للأندية لكن لم نتوج باللقب، هذا نصيب والآن علينا بذل المزيد من الجهد قبل النسخة المقبلة".

واختتمت رنيم الجداوي تصريحاتها "الجوائز الفردية تمثل لي الكثير لأنها تجعلني سعيدة وفخورة بمجهود الموسم، لكن ذلك ليس مجهودي بمفردي ولكن مجهود من زميلاتي بالفريق ودور الجهاز الفني معي".

ومن المقرر أن تستضيف صالة الأهلي منافسات بطولة إفريقيا للأندية لسيدات السلة في ديسمبر المقبل.