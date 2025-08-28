فوتبول إيطاليا: بيزا على أعتاب ضم راؤول ألبيول

لا يزال راؤول ألبيول متمسكا بمواصلة مشواره الكروي وأصبح الآن قريبا من الانتقال لصفوف بيزا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.

المدافع الإسباني صاحب الـ 39 عاما انتهى تعاقده مع فياريال بنهاية الموسم الماضي، وسينضم لبيزا في صفقة انتقال حر.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي يلعب فيها ألبيول في إيطاليا إذا قضى 6 مواسم سابقا مع نابولي.

وشارك في 180 مباراة في الدوري الإيطالي كما توج بلقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ويقود بيزا فنيا ألبرتو جيلاردينو والذي سبق أن درب من قبل فريق جنوى في الموسمين الماضيين.

ويعد قلب الدفاع واحدا من الجيل الذهبي للكرة الإسبانية إذ فاز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2018.

ولعب من قبل لفرق فالنسيا وريال مدريد وفياريال وخيتافي وتوج بـ 8 ألقاب متنوعة مع الأندية.

وبدأ بيزا الموسم بشكل رائع إذ فرض التعادل على أتالانتا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى.

ويستضيف بيزا في الجولة الثانية روما يوم السبت.

