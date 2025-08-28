سكاي: توتنام يقدم عرضا رسميا لضم تشافي سيمونز.. ولا عروض من تشيلسي

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي توتنام قدم عرضا رسميا إلى لايبزيج لضم تشافي سيمونز.

وأوضح التقرير أن العرض مقابل 70 مليون يورو تشمل الإضافات.

ولفت التقرير إلى عدم وصول أي عرض من تشيلسي لضم اللاعب حتى الآن.

ويمتد تعاقد سيمونز مع لايبزيج حتى صيف 2027.

ودخل توتنام في سباق التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز لاعب وسط لايبزج الألماني.

وأوضحت تقارير إنجليزية أن توتنام لا يريد خسارة صفقة سيمونز وتكرار ما حدث في انتقال إيبريتشي إيزي إلى أرسنال.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

ولعب سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.