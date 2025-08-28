مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 14:59

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - نهائي السوبر المصري

قررت وزارة الرياضة المصرية التحقيق في واقعة سفر ثلاثة لاعبين مع بعثة رجال الزمالك للكرة الطائرة دون الحصول على موافقات رسمية أو قرار وزاري.

وغادرت بعثة الزمالك للكرة الطائرة من أجل المشاركة في بطولة دولية ودية بمدينة أبو ظبي بالإمارات خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد قرر إحالة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أحمد شعلان إداري فريق الزمالك للتحقيق.

وكشف مصدر من وزارة الرياضة لـ FilGoal.com: "الوزارة قررت التحقيق في سفر ثلاثة لاعبين مع بعثة الزمالك للكرة الطائرة لخوض بطولة ودية في الإمارات دون الحصول على قرار وزاري وموافقات رسمية من الاتحاد أو الوزارة".

وأوضح "الثلاثي لم يتم قيده مع النادي وهو أحمد أيمن لاعب طلائع الجيش وأحمد فتحي وخالد إيهاب ثنائي بتروجت".

واختتم المصدر تصريحاته "ننتظر أيضا نتيجة تحقيق الشئون القانونية باتحاد الطائرة في الواقعة".

ولم يتم قيد الثلاثي مع نادي الزمالك حتى الآن بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد أعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة.

وسيتولى الجيزاوي تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للبرازيلي كارلوس شوانكي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة الموسم الماضي وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.

