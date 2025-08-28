سكاي: خيمينيز × دوفبيك.. صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وروما

يرغب ميلان في إجراء صفقة تبادلية مع روما تقضي بانتقال أرتيم دوفبيك إلى الروسونيري وسانتياجو خيمينيز إلى الجيالوروسي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن ميلان وروما يفكران في إتمام الصفقة التبادلية.

ووفقا للتقارير فإن خيمينيز خارج حسابات ماسميليانو أليجري، وكذلك دوفبيك خارج حسابات جيانبيرو جاسبريني.

ولا يزال غير واضحا هل سيوافق اللاعبان على إتمام التعاقد أم لا.

وأجرى الناديان في الصيف الماضي صفقة تبادلية بإعارة تامي أبراهام لميلان وأليكسيس ساليميكريس لروما.

وبعد نهاية الموسم، عاد البلجيكي لميلان من جديد فيما قرر روما إعارة مهاجمه الإنجليزي إلى بشكتاش التركي.

وشارك خيمينيز في هجوم ميلان خلال الخسارة من كريمونيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

فيما اكتفى الأوكراني بالمشاركة لمدة 16 دقيقة في فوز روما على أتالانتا.

وتعاقد ميلان في الصيف الحالي مع أردون ياشاري وصامويلي ريتشي وكوني دي فينتر وبيرفيس إستوبنيان وذاكري أثيكامي ولوكا مودريتش وبيترو تيراشيانو.

فيما ضم روما في الصيف الحالي كل من ويسلي ونائل العيناوي وليون بايلي وإيفان فيرجسون ودانييلي جيلاردي وديفيز فاسكيز.