يويفا يعلن تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - كأس نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 - 2026.

وقرر "يويفا" إقامة المباراة النهائية يوم 30 مايو 2026 في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر بدلا من العاشرة.

ويستضيف ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية المباراة النهائية للموسم الجاري.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تعديل موعد انطلاق المباراة النهائية يأتي رغبة في تحسين تجربة المباريات لتعود بالنفع على المشجعين والفرق والمدن المضيفة.

وكان نهائي النسخة الماضية قد حسمه باريس سان جيرمان بالفوز على إنتر بخمسة أهداف دون مقابل.

وتقام مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس في تمام السادسة مساء بمدينة موناكو الفرنسية.

وتنقل القرعة عبر قنوات بي ان سبورتس.

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا.

وتوج باريس سان جيرمان الفرنسي بأول لقب للبطولة بنظامها الجديد للمرة الثانية.

وسيتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى، مثلا: ستقوم القرعة باختيار 8 مواجهات لباريس سان جيرمان، بواقع كرتين "فريقين" من كل مستوى، من الأول حتى الرابع.

دوري أبطال أوروبا نهائي أوروبا
