الصفقة السابعة.. فياريال يضم تيناس من باريس سان جيرمان

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

أرناو تيناس

أعلن نادي فياريال الإسباني ضم الحارس أرناو تياس قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع الحارس الإسباني على عقد يمتد حتى 2029.

الحارس البالغ 24 عاما بدأ مسيرته في برشلونة وتدرج حتى وصل للفريق الأول في موسم 2020-21.

وانضم الإسباني لباريس سان جيرمان في صيف 2023 واكتفى بخوض 8 مباريات، وتوج بـ 6 ألقاب.

وتألق أرناو بقميص منتخب إسبانيا الأولمبي وتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

ويأتي رحيل تيناس في الوقت الذي يقترب فيه جانلويجي دوناروما من الرحيل أيضا قبل موسم واحد على نهاية عقده.

وضم باريس سان جيرمان لوكاس شوفالييه من ليل وريناتو مارين من روما لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويواصل فياريال تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه مارسيلينو استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وضم الفريق المُلقب بالغواصات الصفراء كل من ريناتو فيجا من تشيلسي وألبرتو موليرو من لاس بالماس وسانتياجو مورينو من أتلتيكو مدريد وتاجون بوكنان من إنتر ورافا مارين من نابولي وتوماس بارتي في صفقة انتقال حر.

