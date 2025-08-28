الصفقة السابعة.. فياريال يضم تيناس من باريس سان جيرمان

أعلن نادي فياريال الإسباني ضم الحارس أرناو تياس قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع الحارس الإسباني على عقد يمتد حتى 2029.

الحارس البالغ 24 عاما بدأ مسيرته في برشلونة وتدرج حتى وصل للفريق الأول في موسم 2020-21.

وانضم الإسباني لباريس سان جيرمان في صيف 2023 واكتفى بخوض 8 مباريات، وتوج بـ 6 ألقاب.

وتألق أرناو بقميص منتخب إسبانيا الأولمبي وتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

ويأتي رحيل تيناس في الوقت الذي يقترب فيه جانلويجي دوناروما من الرحيل أيضا قبل موسم واحد على نهاية عقده.

El Villarreal y el @PSG_inside han alcanzado un acuerdo de traspaso por Arnau Tenas, que jugará en el conjunto groguet durante las cuatro próximas temporadas, hasta junio de 2029. Benvingut, @arnautenas 💛! pic.twitter.com/axGs8LqoWM — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 28, 2025

وضم باريس سان جيرمان لوكاس شوفالييه من ليل وريناتو مارين من روما لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويواصل فياريال تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه مارسيلينو استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وضم الفريق المُلقب بالغواصات الصفراء كل من ريناتو فيجا من تشيلسي وألبرتو موليرو من لاس بالماس وسانتياجو مورينو من أتلتيكو مدريد وتاجون بوكنان من إنتر ورافا مارين من نابولي وتوماس بارتي في صفقة انتقال حر.