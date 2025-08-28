شبكة ESPN: مانشستر سيتي يخطر توتنام برفض بيع سافينيو

يرفض مانشستر سيتي التفريط في خدمات البرازيلي سافينيو هذا الصيف رغم رفع عرض توتنام المادي.

وينتهي تعاقد سافينيو مع مانشستر سيتي في صيف 2029.

وكشفت شبكة ESPN أن مانشستر سيتي قد أخطر توتنام برفضه بيع سافينيو هذا الصيف.

وتمسك مانشستر سيتي باستمرار سافينيو حتى انتقالات يناير على أقل تقدير.

وذكرت شبكة جلوبو البرازيلية أن نادي توتنام رفع عرضه لضم سافينيو من مانشستر سيتي إلى نحو 80 مليون يورو.

رحلة سافينيو

انضم البرازيلي سافينيو إلى صفوف سيتي قادما من تروا الفرنسي في صيف 2024، بعد نهاية إعارته مع جيرونا.

وخاض سافينيو بقميص مانشستر سيتي 48 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وساهم اللاعب في 16 هدفا إذ سجل 3 وصنع 13 آخرين.

وبدأ سافينيو مع أتلتيكو مينيرو، ثم انتقل إلى تروا، الذي أعاره إلى أيندهوفن وجيرونا قبل انتقاله النهائي إلى مانشستر سيتي.

ويبلغ الجناح الأيمن البرازيلي من العمر 21 عاما.